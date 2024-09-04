Киевщина передала спецназовцам ВСУ разведывательный комплекс "Мара 2-П" - Кравченко

Киевщина передала спецназовцам ВСУ беспилотный разведывательный авиационный комплекс Мара 2-П. Об этом рассказал председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

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Каждая атака россиян на мирные города Украины будет иметь достойный ответ. На днях передали нашим спецназовцам ВСУ беспилотный разведывательный авиационный комплекс Мара 2-П. Его выбирали сами защитники. Потому что беспилотник имеет достаточно хорошие отзывы. Развивает высокую скорость, способен находиться в воздухе до 90 минут, может работать на низких высотах, даже при неблагоприятных погодных условиях - рассказал Кравченко.

По его словам, Мара 2-П - украинского производства и спрос на такой комплекс бешеный. На его изготовление ожидали примерно 6 месяцев.

Беспилотник закупил Департамент гражданской защиты Киевской ОГА за счет выделенной субвенции Сквирской общиной - добавил председатель Киевской ОВА.

Напомним,

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