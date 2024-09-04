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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевщина передала спецназовцам ВСУ разведывательный комплекс "Мара 2-П" - Кравченко

Киевщина передала спецназовцам ВСУ разведывательный комплекс "Мара 2-П" - Кравченко

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 11:16  •  13706 просмотра

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Киевская ОВА передала спецназовцам ВСУ беспилотный разведывательный комплекс «Мара 2-П». Дрон украинского производства может работать до 90 минут, даже при неблагоприятных погодных условиях.

Киевщина передала спецназовцам ВСУ беспилотный разведывательный авиационный комплекс Мара 2-П. Об этом рассказал председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Каждая атака россиян на мирные города Украины будет иметь достойный ответ. На днях передали нашим спецназовцам ВСУ беспилотный разведывательный авиационный комплекс Мара 2-П. Его выбирали сами защитники. Потому что беспилотник имеет достаточно хорошие отзывы. Развивает высокую скорость, способен находиться в воздухе до 90 минут, может работать на низких высотах, даже при неблагоприятных погодных условиях

- рассказал Кравченко. 

По его словам, Мара 2-П - украинского производства и спрос на такой комплекс бешеный. На его изготовление ожидали примерно 6 месяцев.

Беспилотник закупил Департамент гражданской защиты Киевской ОГА за счет выделенной субвенции Сквирской общиной

- добавил председатель Киевской ОВА. 

Напомним,

Община Броваров передала подшефным военным подразделениям четыре мини-экскаватора, дроны и карету скорой помощи. Техника уже доставлена на передовую для усиления обороноспособности.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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