"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

  •  64037 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  133133 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  125382 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  130585 просмотра
Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

  •  102734 просмотра
публикации
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  130585 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

  •  123654 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  125382 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

  •  123465 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  133133 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

  •  15464 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  111213 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  153695 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  144403 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  146080 просмотра
Актуальное
"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 14:57  •  4154 просмотра

Read in English

Киевщина передала 72-й бригаде им. Черных Запорожцев 9 мини-экскаваторов для обустройства оборонительных позиций. Технику приобрела громада Вишневого, ранее 4 экскаватора предоставила громада Броваров.

Бригада им. Черных Запорожцев получила от Киевщины новую партию мини-экскаваторов, которые будут помогать обустраивать новые оборонительные позиции. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"Отправили 72 бригаде им. Черных Запорожцев новую партию мини-экскаваторов. 9 единиц строительной техники будут помогать защитникам обустраивать новые оборонительные позиции. Приобрести их помогла громада Вишневого", - сообщил председатель ОВА.

По его словам, без такой спецтехники военным трудно.

"Как сказал во время передачи боец 72 бригады: "С такой техникой "грызть" землю гораздо легче и быстрее". Ребята выкладываются по-максимуму ради Победы и мы должны также максимально им помогать. Потому что Победа Украины - наше общее дело.

Перед отправкой, по старой традиции, убедился лично, что все на ходу", - добавил Кравченко.

Київщина передала спецпризначенцям ЗСУ розвідувальний комплекс "Мара 2-П" - Кравченко4 сентября 2024, 11:16 • 22875 просмотров

Глава ОВА отметил, что это уже вторая партия мини-экскаваторов. 4 единицы до этого передала община Броваров. Помогает также ответственный бизнес - VIDI и Рынок Столичный.

"Постоянно выделяем средства из областного бюджета. 72 бригада получила 32 млн грн на приобретение комплексов РЭБ, средств связи и дронов различного типа.  Спасибо всем, кто защищает страну, победим российского агрессора вместе!" - резюмировал он.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКиевская область
Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
  •  25431 просмотра

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке

Эксклюзив
Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города
  •  63187 просмотра

Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
  •  94055 просмотра

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Эксклюзив
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
  •  123649 просмотра

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Эксклюзив
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
  •  123459 просмотра

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Эксклюзив
Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь
  •  88851 просмотра

Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь

Эксклюзив
У Минкульта будет новое название - Кравчук
  •  105767 просмотра

У Минкульта будет новое название - Кравчук

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"
  •  100850 просмотра

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании
  •  98500 просмотра

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024
  •  59715 просмотра

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024

Популярные

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

  •  102734 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  130585 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  125382 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  133133 просмотра
Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

  •  64037 просмотра

Публикации

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  130585 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

  •  123654 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  125382 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

  •  123465 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  133133 просмотра

Война

В одном из поселков Харьковщины с помощью робота уничтожили 40 мин рф

В одном из поселков Харьковщины с помощью робота уничтожили 40 мин рф

  •  2523 просмотра
В Полтаве завершили спасательные работы после ракетного удара: проводят идентификацию останков

В Полтаве завершили спасательные работы после ракетного удара: проводят идентификацию останков

  •  3460 просмотра
Наводил российские ракеты на Запорожье: корректировщик получил 15 лет тюрьмы

Наводил российские ракеты на Запорожье: корректировщик получил 15 лет тюрьмы

  •  3449 просмотра
"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

  •  4631 просмотра
ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

  •  12603 просмотра

политика

Шмыгаль о новых министрах: перед ними стоят нелегкие задачи

Шмыгаль о новых министрах: перед ними стоят нелегкие задачи

  •  7070 просмотра
ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

  •  12603 просмотра
Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

  •  12228 просмотра
В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

  •  11591 просмотра
Виталия Коваля назначили министром агрополитики

Виталия Коваля назначили министром агрополитики

  •  10998 просмотра

Война

В одном из поселков Харьковщины с помощью робота уничтожили 40 мин рф

В одном из поселков Харьковщины с помощью робота уничтожили 40 мин рф

  •  2523 просмотра
В Полтаве завершили спасательные работы после ракетного удара: проводят идентификацию останков

В Полтаве завершили спасательные работы после ракетного удара: проводят идентификацию останков

  •  3460 просмотра
Наводил российские ракеты на Запорожье: корректировщик получил 15 лет тюрьмы

Наводил российские ракеты на Запорожье: корректировщик получил 15 лет тюрьмы

  •  3449 просмотра
"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

  •  4631 просмотра
ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

  •  12603 просмотра

политика

Шмыгаль о новых министрах: перед ними стоят нелегкие задачи

Шмыгаль о новых министрах: перед ними стоят нелегкие задачи

  •  7070 просмотра
ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

  •  12603 просмотра
Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

  •  12228 просмотра
В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

  •  11591 просмотра
Виталия Коваля назначили министром агрополитики

Виталия Коваля назначили министром агрополитики

  •  10998 просмотра

Новости Бизнеса

МХП во второй раз вошла в ТОП крупнейших украинских инвесторов

МХП во второй раз вошла в ТОП крупнейших украинских инвесторов

  •  4022 просмотра
Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня

Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня

  •  34649 просмотра
Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

4 сентября 2024, 12:00  •  63798 просмотра

Экономика

Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

  •  12228 просмотра
Украинские аграрии используют более 150 тыс. га разминированных с начала года земель - Свириденко

Украинские аграрии используют более 150 тыс. га разминированных с начала года земель - Свириденко

  •  7316 просмотра
Украинцы импортировали энергосберегающее оборудование на более 7 млрд грн. с начала действия льгот

Украинцы импортировали энергосберегающее оборудование на более 7 млрд грн. с начала действия льгот

  •  8385 просмотра
В августе Минфин привлек более 29 миллиардов гривен от выпуска государственных облигаций

В августе Минфин привлек более 29 миллиардов гривен от выпуска государственных облигаций

  •  10890 просмотра
Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

  •  21956 просмотра

Киев

Есть надежда на успешное восстановление памятника: владелец усадьбы Зеленских предложил проект со вторым этажом

Есть надежда на успешное восстановление памятника: владелец усадьбы Зеленских предложил проект со вторым этажом

  •  2873 просмотра
Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший

Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший

  •  7283 просмотра
Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных

Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных

  •  13079 просмотра
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

  •  16673 просмотра
В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

  •  29663 просмотра