"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

Бригада им. Черных Запорожцев получила от Киевщины новую партию мини-экскаваторов, которые будут помогать обустраивать новые оборонительные позиции. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"Отправили 72 бригаде им. Черных Запорожцев новую партию мини-экскаваторов. 9 единиц строительной техники будут помогать защитникам обустраивать новые оборонительные позиции. Приобрести их помогла громада Вишневого", - сообщил председатель ОВА.

По его словам, без такой спецтехники военным трудно.

"Как сказал во время передачи боец 72 бригады: "С такой техникой "грызть" землю гораздо легче и быстрее". Ребята выкладываются по-максимуму ради Победы и мы должны также максимально им помогать. Потому что Победа Украины - наше общее дело.

Перед отправкой, по старой традиции, убедился лично, что все на ходу", - добавил Кравченко.

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Глава ОВА отметил, что это уже вторая партия мини-экскаваторов. 4 единицы до этого передала община Броваров. Помогает также ответственный бизнес - VIDI и Рынок Столичный.

"Постоянно выделяем средства из областного бюджета. 72 бригада получила 32 млн грн на приобретение комплексов РЭБ, средств связи и дронов различного типа. Спасибо всем, кто защищает страну, победим российского агрессора вместе!" - резюмировал он.