Киевщина передала 2 грузовика MAN для 72-й бригады им. Черных Запорожцев

Киевщина передала 2 грузовика MAN для 72 отдельной бригады им. Черных Запорожцев. Об этом написал в Facebook начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

На днях передали нашим защитникам очередные два грузовика. Вместе с громадами области не прекращаем поиск возможностей для постоянной поддержки тех, благодаря кому можем жить в независимой Украине - написал Кравченко.

Начальник КОВА указал, что бойцы 72 бригады выполняют задачи на горячем направлении фронта и постоянно нуждаются в пополнении автомобилей и техники.

Недавно вместе с общинами Вишневого и Броваров ОВА передала нашим защитникам 13 мини-экскаваторов. "Это то, без чего трудно обустраивать оборонительные рубежи. До этого 6 грузовиков MAN были переданы общиной Белой Церкви", - добавил Кравченко

Начальник КОВА поблагодарил военных за надежную защиту и несокрушимость.