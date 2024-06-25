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Кваліфікація українських експертів визнана міжнародними партнерами – Олександр Рувін

Київ • УНН

 • 103187 перегляди

За словами Рувіна, експерти КНДІСЕ мають сталу й надійну комунікацію з міжнародною експертною спільнотою. Зокрема, використовують подібні методи досліджень, вивчають всі можливі нові технології, які починають застосовуватися в світі та діляться власним практичним досвідом роботи. А це особливо важливо в умовах повномасштабного російського воєнного вторгнення на територію України.

Кваліфікація українських експертів визнана міжнародними партнерами – Олександр Рувін

Українські експерти максимально використовують новітні методи криміналістичних досліджень. Це особливо важливо для повноцінної фіксації усіх воєнних злочинів росії. Міжнародні партнери високо цінять кваліфікацію українських фахівців та рівень їхніх досліджень. Зайвим підтвердженням цього став практикум "Інноваційна криміналістика в умовах війни", який відбувся в рамках проєкту Ради Європи "Посилення правоохоронних органів України під час війни та у повоєнний період". Про підсумки цього заходу в коментарі УНН розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

За його словами, експерти КНДІСЕ мають сталу й надійну комунікацію з міжнародною експертною спільнотою. Зокрема, використовують подібні методи досліджень, вивчають всі можливі нові технології, які починають застосовуватися в світі та діляться власним практичним досвідом роботи. А це особливо важливо в умовах повномасштабного російського воєнного вторгнення на територію України.

Наприклад, технології фіксації всіх обставин на місці події, які охоплюють велику територію. Раніше стандартно в більшості випадків використовувалась фото- відеозйомка та криміналістичне документування огляду місця події, які проводять відповідні органи та місцях. Зараз широкого використання набуло використання безпілотних літальних апаратів для аерофотозйомки, а також 3D-моделювання. Ці методи дозволяють отримувати високоточні просторові дані, які надовго зберігають увесь масив інформації та до вивчення й аналізу яких можна повертатися за потреби багато разів 

- навів приклад Олександр Рувін.

Директор КНДІСЕ додав, що завдяки співпраці з іноземними організаціями та участі у міжнародних проєктах, українські фахівці мають можливість обмінюватися досвідом та отримувати доступ до передових наукових розробок у сфері криміналістики.

Так група експертів Інституту взяла участь у практикумі "Інноваційна криміналістика в умовах війни". Захід організував проєкт Ради Європи "Посилення правоохоронних органів України під час війни та у повоєнний період" і такі зустрічі спрямовані на підвищення кваліфікації наших спеціалістів відбуваються системно.

За його словами, програма заходу передбачала зосередження уваги на передових методиках та інструментах для дослідження місця злочину, аерокриміналістиці, збиранні та обробці доказів, міждисциплінарному спілкуванні у контексті збирання доказів і проведення судових експертиз. На практикумі було розглянуто проблеми стандартів хронологічного документування послідовності отримання, контролю, передавання, аналізування, зберігання фізичних та електронних доказів.

Під час заходу учасники мали можливість ознайомитись із новітніми зразками криміналістичної техніки, зокрема лабораторії для експрес-аналізу ДНК, технічні засоби для зчитування інформації з модулів управління транспортними засобами, безпілотні літальні апарати для аерофотозйомки та 3D-моделювання, а також засоби для дослідження залишків і фрагментів різних видів зброї та транскрибування текстів. Досвідчені фахівці ділилися своїм досвідом із використання поліграфу у кримінальних справах, експертизи текстів і висловлювань під час розслідувань злочинів, а також ідентифікації осіб та особливостей масових поховань і місць катування

 - зазначив директор КНДІСЕ.

Олександр Рувін наголосив, що така робота важлива для забезпечення високого рівня професіоналізму українських експертів, що, в свою чергу, сприяє ефективному розслідуванню злочинів та встановленню справедливості.

Досвід України у дослідженні воєнних подій зараз унікальний для багатьох наших партнерів - Олександр Рувін 11.06.24, 13:12 • 122641 перегляд

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