Квалификация украинских экспертов признана международными партнерами - Александр Рувин
Киев • УНН
По словам Рувина, эксперты КНИИСЭ имеют устойчивую и надежную коммуникацию с международным экспертным сообществом. В частности, используют подобные методы исследований, изучают все возможные новые технологии, которые начинают применяться в мире и делятся собственным практическим опытом работы. А это особенно важно в условиях полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины.
Украинские эксперты максимально используют новейшие методы криминалистических исследований. Это особенно важно для полноценной фиксации всех военных преступлений россии. Международные партнеры высоко ценят квалификацию украинских специалистов и уровень их исследований. Лишним подтверждением этого стал практикум "Инновационная криминалистика в условиях войны", который состоялся в рамках проекта Совета Европы "Усиление правоохранительных органов Украины во время войны и в послевоенный период". Об итогах этого мероприятия в комментарии УНН рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.
По его словам, эксперты КНИИСЭ имеют устойчивую и надежную коммуникацию с международным экспертным сообществом. В частности, используют подобные методы исследований, изучают все возможные новые технологии, которые начинают применяться в мире и делятся собственным практическим опытом работы. А это особенно важно в условиях полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины.
Например, технологии фиксации всех обстоятельств на месте происшествия, которые охватывают большую территорию. Ранее стандартно в большинстве случаев использовалась фото-видеосъемка и криминалистическое документирование осмотра места происшествия, которые проводят соответствующие органы и местах. Сейчас широкое использование получило использование беспилотных летательных аппаратов для аэрофотосъемки, а также 3D-моделирования. Эти методы позволяют получать высокоточные пространственные данные, которые надолго сохраняют весь массив информации и к изучению и анализу которых можно возвращаться при необходимости много раз
Директор КНИИСЭ добавил, что благодаря сотрудничеству с иностранными организациями и участию в международных проектах, украинские специалисты имеют возможность обмениваться опытом и получать доступ к передовым научным разработкам в сфере криминалистики.
Так группа экспертов Института приняла участие в практикуме "Инновационная криминалистика в условиях войны". Мероприятие организовало проект Совета Европы "Усиление правоохранительных органов Украины во время войны и в послевоенный период" и такие встречи направлены на повышение квалификации наших специалистов происходят системно.
По его словам, программа мероприятия предусматривала сосредоточение внимания на передовых методиках и инструментах для исследования места преступления, аэрокриминалистике, сборе и обработке доказательств, междисциплинарном общении в контексте сбора доказательств и проведения судебных экспертиз. На практикуме были рассмотрены проблемы стандартов хронологического документирования последовательности получения, контроля, передачи, анализа, хранения физических и электронных доказательств.
Во время мероприятия участники имели возможность ознакомиться с новейшими образцами криминалистической техники, в частности лаборатории для экспресс-анализа ДНК, технические средства для считывания информации из модулей управления транспортными средствами, беспилотные летательные аппараты для аэрофотосъемки и 3D-моделирования, а также средства для исследования остатков и фрагментов различных видов оружия и транскрибирования текстов. Опытные специалисты делились своим опытом по использованию полиграфа по уголовным делам, экспертизы текстов и высказываний во время расследований преступлений, а также идентификации лиц и особенностей массовых захоронений и мест пыток
Александр Рувин подчеркнул, что такая работа важна для обеспечения высокого уровня профессионализма украинских экспертов, что, в свою очередь, способствует эффективному расследованию преступлений и установлению справедливости.
Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин11 июня 2024, 10:12 • 122404 просмотра