Квалификация украинских экспертов признана международными партнерами - Александр Рувин

Украинские эксперты максимально используют новейшие методы криминалистических исследований. Это особенно важно для полноценной фиксации всех военных преступлений россии. Международные партнеры высоко ценят квалификацию украинских специалистов и уровень их исследований. Лишним подтверждением этого стал практикум "Инновационная криминалистика в условиях войны", который состоялся в рамках проекта Совета Европы "Усиление правоохранительных органов Украины во время войны и в послевоенный период". Об итогах этого мероприятия в комментарии УНН рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

По его словам, эксперты КНИИСЭ имеют устойчивую и надежную коммуникацию с международным экспертным сообществом. В частности, используют подобные методы исследований, изучают все возможные новые технологии, которые начинают применяться в мире и делятся собственным практическим опытом работы. А это особенно важно в условиях полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины.

Например, технологии фиксации всех обстоятельств на месте происшествия, которые охватывают большую территорию. Ранее стандартно в большинстве случаев использовалась фото-видеосъемка и криминалистическое документирование осмотра места происшествия, которые проводят соответствующие органы и местах. Сейчас широкое использование получило использование беспилотных летательных аппаратов для аэрофотосъемки, а также 3D-моделирования. Эти методы позволяют получать высокоточные пространственные данные, которые надолго сохраняют весь массив информации и к изучению и анализу которых можно возвращаться при необходимости много раз - привел пример Александр Рувин.

Директор КНИИСЭ добавил, что благодаря сотрудничеству с иностранными организациями и участию в международных проектах, украинские специалисты имеют возможность обмениваться опытом и получать доступ к передовым научным разработкам в сфере криминалистики.

Так группа экспертов Института приняла участие в практикуме "Инновационная криминалистика в условиях войны". Мероприятие организовало проект Совета Европы "Усиление правоохранительных органов Украины во время войны и в послевоенный период" и такие встречи направлены на повышение квалификации наших специалистов происходят системно.

По его словам, программа мероприятия предусматривала сосредоточение внимания на передовых методиках и инструментах для исследования места преступления, аэрокриминалистике, сборе и обработке доказательств, междисциплинарном общении в контексте сбора доказательств и проведения судебных экспертиз. На практикуме были рассмотрены проблемы стандартов хронологического документирования последовательности получения, контроля, передачи, анализа, хранения физических и электронных доказательств.

Во время мероприятия участники имели возможность ознакомиться с новейшими образцами криминалистической техники, в частности лаборатории для экспресс-анализа ДНК, технические средства для считывания информации из модулей управления транспортными средствами, беспилотные летательные аппараты для аэрофотосъемки и 3D-моделирования, а также средства для исследования остатков и фрагментов различных видов оружия и транскрибирования текстов. Опытные специалисты делились своим опытом по использованию полиграфа по уголовным делам, экспертизы текстов и высказываний во время расследований преступлений, а также идентификации лиц и особенностей массовых захоронений и мест пыток - отметил директор КНИИСЭ.

Александр Рувин подчеркнул, что такая работа важна для обеспечения высокого уровня профессионализма украинских экспертов, что, в свою очередь, способствует эффективному расследованию преступлений и установлению справедливости.

Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин