Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
Киев • УНН
Директор КНИИСЭ Александр Рувин отметил, что значительная часть судебно-экспертной деятельности нараз направлена на исследование фактов российской агрессии против Украины и выводы украинских экспертов становятся основой для формирования доказательной базы для будущих международных судебных процессов.
Опыт Украины в исследовании и документировании военных преступлений рф является уникальным для экспертных учреждений многих зарубежных стран. Для того, чтобы доказательная база послевоенных преступлениях страны-агрессора была безоговорочной в международных судах украинские специалисты должны постоянно совершенствовать методики проведения разнообразных исследований, обмениваться опытом. Что произошло во время четвертого всеукраинского форума судебных экспертов во Львове. О его итогах в комментарии УНН рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.
По его словам, мероприятие проходило в нескольких панельных дискуссиях, каждая из которых касалась темы развития судебно-экспертной деятельности, расширения возможностей различных видов исследований, которые особенно востребованы в условиях войны, а также сохранения научного и кадрового потенциала, учитывая условия военного положения. Кроме того, в рамках форума презентовали продукцию и услуги, которые предоставляют украинские компании для судебно-экспертной сферы.
Директор КНИИСЭ отметил, что значительная часть судебно-экспертной деятельности нараз направлена на исследование фактов российской агрессии против Украины и выводы украинских экспертов становятся основой для формирования доказательной базы для будущих международных судебных процессов.
КНИИСЭ аккредитован в Европейской сети судебно-экспертных учреждений (The European Network of Forensic Science Institutes). Этому предшествовала огромная работа по подтверждению нашего уровня профессиональной деятельности. Процесс аккредитации начался в 2016 году, а уже в мае 2017 года институт получил соответствующий сертификат. С момента вступления в ENFSI наши выводы принимаются всеми другими участниками этой сети и не требуют повторного подтверждения. мы постоянно обмениваемся опытом с иностранными партнерами. Конечно структуры по экспертному обеспечению в разных странах могут отличаться, одна в практической плоскости мы используем подобные методы исследований, имеем соответствующее материально-техническое обеспечение. Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров
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