Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Опыт Украины в исследовании и документировании военных преступлений рф является уникальным для экспертных учреждений многих зарубежных стран. Для того, чтобы доказательная база послевоенных преступлениях страны-агрессора была безоговорочной в международных судах украинские специалисты должны постоянно совершенствовать методики проведения разнообразных исследований, обмениваться опытом. Что произошло во время четвертого всеукраинского форума судебных экспертов во Львове. О его итогах в комментарии УНН рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

По его словам, мероприятие проходило в нескольких панельных дискуссиях, каждая из которых касалась темы развития судебно-экспертной деятельности, расширения возможностей различных видов исследований, которые особенно востребованы в условиях войны, а также сохранения научного и кадрового потенциала, учитывая условия военного положения. Кроме того, в рамках форума презентовали продукцию и услуги, которые предоставляют украинские компании для судебно-экспертной сферы.

Директор КНИИСЭ отметил, что значительная часть судебно-экспертной деятельности нараз направлена на исследование фактов российской агрессии против Украины и выводы украинских экспертов становятся основой для формирования доказательной базы для будущих международных судебных процессов.

КНИИСЭ аккредитован в Европейской сети судебно-экспертных учреждений (The European Network of Forensic Science Institutes). Этому предшествовала огромная работа по подтверждению нашего уровня профессиональной деятельности. Процесс аккредитации начался в 2016 году, а уже в мае 2017 года институт получил соответствующий сертификат. С момента вступления в ENFSI наши выводы принимаются всеми другими участниками этой сети и не требуют повторного подтверждения. мы постоянно обмениваемся опытом с иностранными партнерами. Конечно структуры по экспертному обеспечению в разных странах могут отличаться, одна в практической плоскости мы используем подобные методы исследований, имеем соответствующее материально-техническое обеспечение. Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - рассказал Рувин.

Дополнительно

На днях Киевский научно-исследовательский институт посетил специальный представитель по вопросам выполнения санкций ЕС против рф Дэвид О'Салливан.

Как отметил директор КНИИСЭ Александр Рувин, ужесточение санкций Европейского Союза против Российской Федерации должно оставаться актуальным вопросом на повестке дня для наших иностранных партнеров.