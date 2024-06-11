Досвід України у дослідженні воєнних подій зараз унікальний для багатьох наших партнерів - Олександр Рувін
Київ • УНН
Директор КНДІСЕ Олександр Рувін зазначив, що значна частина судово-експертної діяльності нараз спрямована на дослідження фактів російської агресії проти України і висновки українських експертів стають основою для формування доказової бази для майбутніх міжнародних судових процесів.
Досвід України у дослідженні та документуванні воєнних злочинів рф є унікальним для експертних установ багатьох зарубіжних країн. Для того, щоб доказова база по воєнних злочинах країни-агресора була беззаперечною у міжнародних судах українські фахівці повинні постійно вдосконалювати методики проведення різноманітних досліджень, обмінюватися досвідом. Що відбулося під час четвертого Всеукраїнського форуму судових експертів у Львові. Про його підсумки в коментарі УНН розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.
За його словами, захід проходив у кількох панельних дискусіях, кожна з яких торкалася теми розвитку судово-експертної діяльності, розширення можливостей різних видів досліджень, які є особливо затребуваними в умовах війни, а також збереження наукового та кадрового потенціалу, зважаючи на умови воєнного стану. Крім того, у межах форуму презентували продукцію та послуги, які надають українські компанії для судово-експертної сфери.
Директор КНДІСЕ зазначив, що значна частина судово-експертної діяльності нараз спрямована на дослідження фактів російської агресії проти України і висновки українських експертів стають основою для формування доказової бази для майбутніх міжнародних судових процесів.
КНДІСЕ акредитований в Європейській мережі судово-експертних установ (The European Network of Forensic Science Institutes). Цьому передувала величезна робота щодо підтвердження нашого рівня професійної діяльності. Процес акредитації розпочався у 2016 році, а вже у травні 2017 року Інститут отримав відповідний сертифікат. З моменту вступу до ENFSI наші висновки приймаються усіма іншими учасниками цієї мережі та не потребують повторного підтвердження. Ми постійно обмінюємося досвідом з іноземними партнерами. Звісно структури щодо експертного забезпечення у різних країнах можуть відрізнятися, однак у практичній площині ми використовуємо подібні методи досліджень, маємо відповідне матеріально-технічне забезпечення. Досвід України у дослідженні воєнних подій зараз унікальний для багатьох наших партнерів
Додатково
Днями Київський науково-дослідний інститут відвідав спеціальний представник з питань виконання санкцій ЄС проти рф Девід О’Салліван.
Як зазначив директор КНДІСЕ Олександр Рувін, посилення санкцій Європейського Союзу проти російської федерації повинно залишатися актуальним питанням на порядку денному для наших іноземних партнерів.
Контроль з боку ЄС за експортом мікроелектроніки та інших передових технологій може суттєво вплинути на здатність росії розробляти та вдосконалювати свою військову техніку й засоби ураження