Не только фортификации: как обеспечивается безопасность и оборона в Киевской области

Безопасность и оборона - это не только фортификационные сооружения, но и помощь военным, защита объектов энергетики, строительство укрытий. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

Безопасность и оборона - это не только вопрос фортификаций. Это постоянная помощь военным, увеличение количества мобильных огневых групп на Киевщине, защита энергетических объектов, строительство укрытий. В течение последнего года только из областного бюджета на помощь военным выделили более 600 млн грн. Активно к помощи приобщаются районы и громады Киевщины. Обеспечиваем дронами, автомобилями, топливом, такмедом. Прежде всего речь идет о наших подшефных бригадах - 72 им. Черных Запорожцев и 114 ТрО. Но также помогаем бригаде противовоздушной обороны, которая защищает небо не только Киевщины, но и Киева; Нацгвардии, Силам специальных операций, разведке - рассказал Руслан Кравченко.

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Глава КОВА рассказал, что мобильным огневым группам Киевщины вместе с районами и ответственным бизнесом было передано 72 пикапа, за счет областного бюджета полностью оснастили их необходимыми средствами, районы и бизнес приобрели для них 5 микроавтобусов. И работа над увеличением количества авто продолжается.

"Усиление систем ПВО - это один из основных вопросов, который поднимаю во время всех встреч с нашими международными партнерами, послами иностранных государств. Когда готовим вопросы для обсуждения, то моя команда уже шутит, что прежде всего просим "гепарды" (немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка "Гепард" - ред.). Будет их больше - будут наши защитники неба еще больше сбивать все, что летит", - рассказал Кравченко.

Важным аспектом безопасности является строительство укрытий.

"Строим укрытия. В области их более 2 тысяч, большая часть - почти 1,3 - в учебных заведениях. Жизнь нельзя поставить на паузу, так же как и учебу. Поэтому - безопасность на первом месте. Кстати, могу точно сказать, что Киевщина в школах и садиках имеет лучше всего обустроенные укрытия. Большинство - двойного назначения", - рассказал глава КОВА.

Что касается фортификаций, то, как отметил Кравченко, этот вопрос находится на постоянном контроле Президента Украины.

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"Обустройство военных инженерно-технических фортификационных сооружений и линий невзрывных заграждений ведем исключительно в соответствии с задачей, поставленной военными, и под их четким сопровождением. Речь идет обо всем комплексе - взводные опорные пункты, противотанковые рвы, малозаметные препятствия, защитные сооружения", - перечислил Кравченко мероприятия по возведению фортификаций, которые проводятся на Киевщине.

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Он отметил, что Киевская область единственная область, которая сразу ввела многоуровневый антикоррупционный контроль за процессом возведения оборонных сооружений.

"Экспертизу сметной части проектов строительства, проверку финансовой отчетности и технадзор за всеми строительными работами осуществляют специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Параллельно строительно-техническую экспертизу выполненных работ проводят специалисты КНИИСЭ и Института судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса.

Окончательно платим всем подрядчикам только после полученных выводов экспертов", - пояснил Кравченко.

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Начальник КОВА добавил, что конечно совсем без проблем с подрядчиками не бывает.

"Недостатки, конечно, есть. Но когда напоминаю, что за все придется отвечать перед законом, сразу находят все возможности для исправления. Качество и соблюдение сроков - мои постоянные требования. С проверками приезжаю без предупреждений. Иногда приходится "подгонять", - добавил Руслан Кравченко.