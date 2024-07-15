Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко принял участие в совещании с начальниками областных военных администраций под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

"Обсудили самые актуальные вопросы, которые требуют от нас быстрого и комплексного реагирования, чтобы обеспечить безопасность и благополучие людей. Приоритет - усиление обороноспособности регионов, эффективные меры безопасности, обустройство фортификаций. Доложил главе государства о конкретных мерах, которые реализуем на Киевщине", - сообщил на странице в Facebook Руслан Кравченко.

Еще один важный вопрос, рассмотренный во время совещания, - сложная ситуация в энергетике из-за постоянных атак россиян.

"Все громады сегодня понимают, что отопительный сезон будет крайне сложным. Поэтому совместно с центральными органами власти уже работаем над тем, что максимально обеспечить людей светом, теплом и водой. И чтобы распределение потребления ресурсов было справедливым для всех", - подчеркнул начальник ОВА.

Особое внимание уделили обустройству укрытий, повышению качества медицинских и образовательных услуг. Значительную помощь в реализации ряда проектов готовы оказывать наши международные партнеры, в частности Соединенные Штаты Америки. Глава государства поручил начальникам всех ОВА активнее сотрудничать с американскими штатами.

Руслан Кравченко напомнил, что Киевщина уже имеет два Меморандума о сотрудничестве с американскими штатами.

"Со штатом Вашингтон подписал Меморандум со своим американским коллегой Джеем Инсли весной этого года. Меморандум со штатом Юта был подписан несколько дней назад Послом Украины в США Оксаной Маркаровой при участии Президента Украины Владимира Зеленского во время его официального визита в США", - отметил Руслан Кравченко.

Он добавил, что уже есть наработки, которые будут реализованы. "Совместно работаем ради Победы Украины, благосостояния жителей Киевщины и всех других регионов", - подчеркнул начальник КОВА.