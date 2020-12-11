Найближчим часом місія МВФ розпочне роботу в Україні - Шмигаль

“Перш за все запорукою впевненого руху України до виходу з кризи є співпраця з МВФ, Світовим банком, Європейським Союзом та іншими фінансовими партнерами. Зокрема, ми очікуємо найближчим часом повідомлення про початок роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні — це дасть нам можливість розраховувати на отримання найближчим часом другого траншу за програмою Stand-by, яка на сьогоднішній день відкрита у нашій державі”, — зазначив він.

Він додав, що у червні цього року уряд підписав меморандум про взаємопорозуміння з Європейським Союзом та кредитну угоду, у межах яких Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Так, 9 грудня ЄС повідомив про виділення 600 млн євро.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що, за високо ймовірним сценарієм, Україні вдасться домовитися у поточному році про місію МВФ і вона отримає кошти у наступному році.

Як раніше повідомлялося в УНН, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що до кінця 2020 року Україні не варто розраховувати на транш Міжнародного валютного фонду.

Також нагадаємо, експерт розповів, як покриватимуть дефіцит держбюджету без траншу МВФ.

Як повідомляв УНН, Рада директорів МВФ у червні ухвалила надання Україні 5 млрд доларів на 18 місяців в межах угоди Stand-by. Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня. Україна сподівається, що до кінця року до Києва приїде місія МВФ, щоб дати оцінку підстав для виділення ще одного траншу.

При цьому ще у вересні у Фонді заявили, що продовження програми фінансової підтримки України від МВФ залежить, зокрема, від незалежності антикорупційних органів. Після цього КСУ ухвалив рішення щодо скасування покарання за брехню в деклараціях, що вплинуло на е-декларування. Західні партнери очікують від України врегулювання ситуації. Наразі підготовка відповідного законодавства триває у парламенті.