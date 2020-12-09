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Мінфін України підтвердив отримання 600 млн євро макрофіну ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Україна отримала від Європейської Комісії перший транш у рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС у обсязі 600 млн євро. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів України, передає УНН.

"Україна отримала від Європейської Комісії 1-й транш в рамках нової (виняткової) програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС номінальним обсягом 600 млн євро у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125% з терміном погашення у червні 2035 року. Для надання траншу Європейська комісія здійснила розміщення власних облігацій з негативною дохідністю -0,143%, завдяки чому після відрахувань комісій за випуск, Україна фактично отримала 623,5 млн євро", - повідомили у міністерстві.

Повідомляється, що вказані кошти отримано Україною в рамках реалізації п’ятої за рахунком програми, що реалізується відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди з ЄС щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС на суму до 1,2 млрд євро, укладених сторонами 23 липня 2020 року у місті Брюсселі.

На сьогодні, за даними Мінфіну, загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною у рамках реалізації протягом 2014 – 2020 років п’яти програм макрофінансової допомоги, сягнула 4,41 млрд євро.

Усі зазначені кошти, згідно умов відповідних Меморандумів з Європейським Союзом, використовувались для зменшення зовнішнього фінансового навантаження на Україну, поліпшення її платіжного балансу і забезпечення бюджетних потреб.

"На даний час українською стороною продовжується робота з виконання відповідних, визначених згаданим меморандумом, зобов’язань для отримання 2-го траншу (600 млн євро) шляхом реалізації структурних реформ у таких сферах: управління державними фінансами; належне урядування та верховенство права; покращення бізнес-клімату; секторальні реформи та державні підприємства", - йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, Європейський Союз сьогодні виплатив Україні перший транш "надзвичайної" макрофінансової допомоги у 600 млн євро.

Українські Національні Новини

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