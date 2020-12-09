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ЄС виплатив Україні транш макрофіну у 600 млн євро: Зеленський і Шмигаль вже подякували

Київ • УНН

 • 23857 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Європейський Союз виплатив Україні перший транш "надзвичайної" макрофінансової допомоги у 600 млн євро. Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter уже подякували ЄС за підтримку, передає УНН.

Так, Європейська комісія сьогодні виплатила Україні 600 млн євро в межах програми макрофінансової допомоги в зв’язку з пандемією коронавирусной хвороби COVID-19, сказано в інформаційному бюлетені ЄК від 9 грудня.

“Європейська комісія від імені ЄС сьогодні виплатила Україні 600 мільйонів євро в рамках програми макрофінансової допомоги в зв’язку з COVID-19”, — йдеться в повідомленні ЄК.

Відзначається, що транш повинен сприяти макрофінансової стабільності в Україні, дозволяючи їй виділяти ресурси на пом’якшення серйозних негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу.

“Виплата коштів послідувала за підписанням Меморандуму про взаєморозуміння цього літа і його ратифікацією в середині вересня, а також за поновленням участі України в продовженні співпраці в межах програми МВФ в останні тижні і прихильністю програмі політики, узгодженої з ЄС. З огляду на надзвичайний характер цієї підтримки, перша виплата не залежить від виконання будь-яких конкретних умов політики. Видача другого траншу буде залежати від виконання восьми конкретних заходів, викладених в меморандумі”, — повідомили в ЄК.

Відзначається, що до них належать заходи в галузі управління державними фінансами, боротьби з корупцією, поліпшення ділового середовища і управління державними підприємствами.

“ЄС виділив Україні 600 млн євро. ЄС приділяє велику увагу Україні. Перший транш "надзвичайної" макрофінансової допомоги свідчить про солідарність ЄС з Україною та нашу тісну співпрацю”, — написав з цього приводу віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

Українська сторона вже відреагувала.

“Вдячний нашим партнерам у ЄС та особисто Президенту ЄК Урсулі фон дер Ляєн і виконавчому віце-президенту Валдісу Домбровскісу за надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. Це вагомий сигнал підтримки ЄС економічної стабільності України та подальшого курсу реформ в Україні”, — написав Президент Володимир Зеленський.

“Україна високо цінує підтримку Європейського Союзу. Вдячні Валдісу Домбровскісу та Єврокомісії за черговий транш у сумі 600 мільйонів євро. Це зміцнить макрофінансову стабільність України у складні часи пандемії COVID-19”, — додав очільник уряду Денис Шмигаль.

Нагадаємо, ще в серпні поточного року Європейська комісія погодила вісім програм макрофінансової допомоги для підтримки партнерів по розширення та сусідства, в їх числі і Україна.

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