ЕС выплатил Украине транш макрофина в 600 млн евро: Зеленский и Шмыгаль уже поблагодарили

ukru
Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 34638 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 54624 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 67629 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 81129 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110952 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113306 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125607 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156099 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202296 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196415 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 74942 просмотра
Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

4 марта, 03:00 • 56733 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 68335 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 49249 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 59016 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 352227 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 303988 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 458181 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 423944 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 406569 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 118707 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 196899 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 224424 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 203712 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 289892 просмотра
Актуальное
ЕС выплатил Украине транш макрофина в 600 млн евро: Зеленский и Шмыгаль уже поблагодарили

ЕС выплатил Украине транш макрофина в 600 млн евро: Зеленский и Шмыгаль уже поблагодарили

Киев  •  УНН

 • 23846 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Европейский Союз выплатил Украине первый транш "чрезвычайной" макрофинансовой помощи в 600 млн евро. Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter уже поблагодарили ЕС за поддержку, передает УНН.

Так, Европейская комиссия сегодня выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19, говорится в информационном бюллетене ЕК от 9 декабря.

“Европейская комиссия от имени ЕС сегодня выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с COVID-19”, — говорится в сообщении ЕК.

Отмечается, что транш должен способствовать макрофинансовой стабильности в Украине, позволяя ей выделять ресурсы на смягчение серьезных негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса.

“Выплата средств последовала за подписанием Меморандума о взаимопонимании этим летом и его ратификацией в середине сентября, а также за возобновлением участия Украины в продолжении сотрудничества в рамках программы МВФ в последние недели и приверженностью программе политики, согласованной с ЕС. Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первая выплата не зависит от выполнения каких-либо конкретных условий политики. Выдача второго транша будет зависеть от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме”, — сообщили в ЕК.

Отмечается, что к ним относятся меры в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.

“ЕС выделил Украине 600 млн евро. ЕС уделяет большое внимание Украине. Первый транш "чрезвычайной“ макрофинансовой помощи свидетельствует о солидарности ЕС с Украиной и нашем тесном сотрудничестве”, - написал по этому поводу вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.

Украинская сторона уже отреагировала.

“Благодарен нашим партнерам в ЕС и лично Президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Это весомый сигнал поддержки ЕС экономической стабильности Украины и дальнейшего курса реформ в Украине”, — написал Президент Владимир Зеленский.

“Украина высоко ценит поддержку Европейского Союза. Благодарны Валдису Домбровскису и Еврокомиссии за очередной транш в сумме 600 млн евро. Это укрепит макрофинансовую стабильность Украины в сложные времена пандемии COVID-19”, — добавил глава правительства Денис Шмыгаль.

Напомним, еще в августе текущего года Европейская комиссия согласовала восемь программ макрофинансовой помощи для поддержки партнеров по расширению и соседству, в их числе и Украина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы