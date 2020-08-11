Еврокомиссия согласовала программу макрофинансовой помощи для Украины на 1,2 млрд евро

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 91056 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103534 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129196 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108747 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128916 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101655 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102407 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104123 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

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Еврокомиссия согласовала программу макрофинансовой помощи для Украины на 1,2 млрд евро

Еврокомиссия согласовала программу макрофинансовой помощи для Украины на 1,2 млрд евро

Киев  •  УНН

 • 14982 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Европейская комиссия согласовала восемь программ макрофинансовой помощи для поддержки партнеров по расширению и соседству, в их числе и Украина, сообщает УНН со ссылкой на заявление на официальном сайте ЕК.

"На сегодняшний день комиссия от имени ЕС согласовала меморандумы о взаимопонимании по программам макрофинансовой помощи (МФП) с восемью партнерами. Соглашения являются частью пакета МФП на 3 миллиарда евро для десяти партнеров по расширению и соседству, призванного помочь им уменьшить экономические последствия пандемии коронавируса", - сказано в заявлении.

Сообщается, что меморандумы о взаимопонимании уже согласованы с Албанией, Грузией, Иорданией, Косово, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией и Украиной. Эти документы также были официально подписаны с Косово, Молдавией, Северной Македонией и Украиной. Переговоры по меморандумам о взаимопонимании с оставшимися двумя странами продолжаются.

Отмечается, что меморандумы о взаимопонимании предусматривают действия в области политики, которые бенефициары принимают на себя для получения второго транша макрофинансовой помощи.

Согласование и подписание меморандумов о взаимопонимании является важным шагом на пути к первой выплате средств в рамках программ, которая зависит от выполнения предварительных политических условий, включая уважение демократических принципов, прав человека и верховенства закона.

"Для Украины политические условия программы МФП на сумму 1,2 млрд евро являются более крупными и всеобъемлющими и касаются укрепления управления государственными финансами, управления и верховенства закона, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения бизнес-климата и управления государственными предприятиями", - отмечается в заявлении ЕК.

Напомним, в июле Украина подписала очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского союза.

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