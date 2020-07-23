Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС - Шмигаль

ukru
19 березня, 18:42 • 72888 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 118846 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 108064 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 123040 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 128608 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 121938 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 161501 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125445 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125106 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124106 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 36356 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 50945 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 54589 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 83294 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 65338 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 103115 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 107996 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 100628 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 161501 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 122243 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 60558 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 67459 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 109956 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 127922 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 127129 перегляди
Актуальне
Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС - Шмигаль

Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС - Шмигаль

Київ • УНН

 • 15738 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Україна підписала черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро від Європейського союзу. Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Сьогодні підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією в межах нашого робочого візиту до Брюсселя разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та очільником НБУ Кирилом Шевченком”, — написав Шмигаль.

Прем’єр подякував європейським партнерам за рішучу підтримку України.

“Це важливий крок, що підтримає макрофінансову стабільність держави та що спрямований на забезпечення добробуту українських громадян. 1,2 млрд євро для України — це найбільший транш Єврокомісії в межах „виняткової“ програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн та спрямована на подолання негативних наслідків пандемії”, — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Шмигаль прибув з першим закордонним робочим візитом до Брюсселя.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32