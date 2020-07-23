Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС - Шмигаль

“Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Сьогодні підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією в межах нашого робочого візиту до Брюсселя разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та очільником НБУ Кирилом Шевченком”, — написав Шмигаль.

Прем’єр подякував європейським партнерам за рішучу підтримку України.

“Це важливий крок, що підтримає макрофінансову стабільність держави та що спрямований на забезпечення добробуту українських громадян. 1,2 млрд євро для України — це найбільший транш Єврокомісії в межах „виняткової“ програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн та спрямована на подолання негативних наслідків пандемії”, — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Шмигаль прибув з першим закордонним робочим візитом до Брюсселя.