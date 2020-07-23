Шмигаль прибув з першим закордонним робочим візитом до Брюсселя

"Приземлився в серці об'єднаної Європи. Радий особистому знайомству з постійним представником України при Євросоюзі Миколою Точицьким та виконавчим віце-президентом Європейської Комісії Франсом Тіммермансом", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 23 липня, вирушив до Брюсселя, де має провести зустрічі, перемовини та підписати важливі документи з європейськими посадовцями.