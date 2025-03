Шмигаль полетів з першим робочим візитом до Брюсселя

“Сьогодні працюємо в Брюсселі. Символічно, що мій перший робочий візит буде саме до столиці Європейського Союзу”, — написав Прем’єр.

Він наголосив, що рух до ЄС та НАТО — це “незмінний курс і пріоритет” очолюваного ним уряду.

“Попереду — зустрічі, перемовини та підписання важливих документів”, — додав Шмигаль.

Як зазначає видання Politico, візит пройде у четвер. Шмигаль, як очікується, зустрінеться з віце-президентами Європейської комісії Франсом Тіммермансом і Валдісом Домбровскісом, а також "офіційно прийме екстрений кредит на суму 1,2 млрд євро в зв'язку з пандемією".

Раніше Шмигаль заявляв, що у липні Україна має підписати меморандум про транш від ЄС 1,2 млрд євро.

#Brussels awaits. It is symbolic that my first official visit will be to the capital of the #EU. After all, the movement towards integration with the EU and #NATO is a constant path and priority for our government. Important negotiations and agreements are ahead. Stay tuned pic.twitter.com/vNVuzERoqe

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 23, 2020