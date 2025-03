Шмыгаль полетел с первым рабочим визитом в Брюссель

"Сегодня работаем в Брюсселе. Символично, что мой первый рабочий визит будет именно в столицу Европейского Союза", - написал премьер.

Он отметил, что движение в ЕС и НАТО - это "неизменный курс и приоритет" возглавляемого им правительства.

"Впереди - встречи, переговоры и подписание важных документов", - добавил Шмыгаль.

Как отмечает издание Politico, визит пройдет в четверг. Шмыгаль, как ожидается, встретится с вице-президентами Европейской комиссии Франсом Тиммермансом и Валдисом Домбровскисом, а также "официально примет экстренный кредит на сумму 1,2 млрд евро в связи с пандемией".

Ранее Шмыгаль заявлял, что в июле Украина должна подписать меморандум о транше от ЕС в 1,2 млрд евро.

