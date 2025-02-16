МАГАТЭ сделало заявление по поводу удара российского дрона по ЧАЭС

Международное агентство по атомной энергии сделало заявление по поводу последствий удара российского беспилотника по конфайнменту на ЧАЭС, отметив, что, несмотря на значительные повреждения, уровень радиации на объекте не изменился. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт МАГАТЭ.

Детали

В субботу, 15 февраля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что украинские пожарные работают круглосуточно.

Украинские пожарные круглосуточно работали в морозную погоду, чтобы полностью потушить небольшие пожары, которые все еще тлеют после пятничного удара беспилотника по зданию, содержащему остатки реактора, разрушенного во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году - заявил Гросси.

Отмечается, что команда МАГАТЭ, которая базируется на месте происшествия, получила неограниченный доступ к месту взрыва и провела детальный осмотр для оценки повреждений объекта, арку которого атаковал российский дрон.

Несмотря на значительный ущерб, нанесенный ударом дрона, группа МАГАТЭ была проинформирована, что уровень радиации на объекте не изменился. Это также подтвердили собственные измерения группы, которые показали нормальные значения мощности дозы вблизи НБК по сравнению с теми, что МАГАТЭ зафиксировало с момента установления постоянного присутствия на объекте чуть более двух лет назад - говорится в заметке агентства.

"Это, безусловно, был очень серьезный инцидент, когда беспилотник попал в большое защитное сооружение на крупном ядерном объекте и повредил его. Как я неоднократно заявлял во время этой разрушительной войны, нападение на ядерный объект - это абсолютная недопустимость, этого никогда не должно произойти", - сказал Гросси.

Это вызывает особое беспокойство, поскольку мы также наблюдаем рост военной активности в районе Запорожской атомной электростанции. МАГАТЭ по-прежнему стремится делать все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию. Судя по последним событиям, ядерная безопасность остается под большой угрозой - добавил директор Международного агентства по атомной энергии.

МАГАТЭ зафиксировала, что от удара беспилотника и последующего пожара пострадала значительная территория.

Кроме того, команда агентства подтвердила, что как внешняя, так и внутренняя облицовка арки объекта была повреждена, в результате чего образовалось отверстие диаметром примерно шесть метров, а также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели.

Однако, похоже, что несущие балки конструкции не получили значительных повреждений, - добавляют в заявлении.

Команде МАГАТЭ также показали некоторые обломки беспилотника, оставшиеся на месте происшествия, в том числе части крыльев. Поврежденный беспилотник украинские специалисты изъяли и увезли для дальнейшего анализа - пишет МАГАТЭ

Команду проинформировали, что завод планирует установить дополнительные датчики для измерения мощности дозы и концентрации аэрозолей вблизи зоны, подвергшейся воздействию беспилотника. Однако эту задачу нельзя выполнить до полной ликвидации остальных пожаров, чтобы избежать повреждения датчиков.

Напомним

В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.

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