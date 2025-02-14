Министр энергетики обратился в МАГАТЭ из-за атаки рф на ЧАЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к МАГАТЭ с требованием активизировать международные меры для прекращения российских атак на ядерные объекты из-за атаки России на арку укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС, о чем сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Украина призывает срочно активизировать усилия мирового сообщества на беспрецедентный акт российского ядерного терроризма. Атака на арку укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС представляет угрозу всему континенту - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Министерство энергетики сообщило МАГАТЭ о деталях ночной атаки России на арку укрытия 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС и «призвало международное сообщество активизировать меры, чтобы заставить рф прекратить террористические удары по ядерным объектам».

МАГАТЭ подтвердило ночной взрыв и пожар на ЧАЭС

Украина подчеркивает, что удары рф по критической энергетической инфраструктуре, в частности ядерных объектах, недопустимы. Любое повреждение защитных барьеров, систем электроснабжения или мониторингового оборудования может повлечь серьезные последствия не только для Украины, но и для всего региона.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что российская атака на укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС является террористическим актом и призвал партнеров ввести жесткие санкции против ядерной отрасли рф.