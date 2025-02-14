Министр энергетики обратился в МАГАТЭ из-за атаки рф на ЧАЭС
Киев • УНН
Герман Галущенко призвал МАГАТЭ активизировать международные меры для прекращения российских атак на ядерные объекты. Минэнерго сообщило о деталях ночной вражеской атаки на арку укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к МАГАТЭ с требованием активизировать международные меры для прекращения российских атак на ядерные объекты из-за атаки России на арку укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС, о чем сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
Украина призывает срочно активизировать усилия мирового сообщества на беспрецедентный акт российского ядерного терроризма. Атака на арку укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС представляет угрозу всему континенту
Министерство энергетики сообщило МАГАТЭ о деталях ночной атаки России на арку укрытия 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС и «призвало международное сообщество активизировать меры, чтобы заставить рф прекратить террористические удары по ядерным объектам».
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Украина подчеркивает, что удары рф по критической энергетической инфраструктуре, в частности ядерных объектах, недопустимы. Любое повреждение защитных барьеров, систем электроснабжения или мониторингового оборудования может повлечь серьезные последствия не только для Украины, но и для всего региона.
Напомним
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что российская атака на укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС является террористическим актом и призвал партнеров ввести жесткие санкции против ядерной отрасли рф.