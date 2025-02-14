Министр энергетики обратился в МАГАТЭ из-за атаки рф на ЧАЭС

ukenru
российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
07:18 • 53875 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
06:29 • 81178 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 132398 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники
13 февраля, 12:29 • 137905 просмотра

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 140211 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
13 февраля, 09:03 • 139774 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
13 февраля, 07:01 • 137220 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 134528 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 129188 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 124711 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксировано движение беспилотников зафиксировано в нескольких регионах Украины

Зафиксировано движение беспилотников зафиксировано в нескольких регионах Украины

13 февраля, 23:49 • 108806 просмотра
Вражеские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях фронта - DeepState

Вражеские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях фронта - DeepState

14 февраля, 00:57 • 49657 просмотра
Рубио заверил Украину в поддержке США в Украине

Рубио заверил Украину в поддержке США в Украине

14 февраля, 01:38 • 92815 просмотра
Трамп анонсировал переговоры Украины и рф в Саудовской Аравии

Трамп анонсировал переговоры Украины и рф в Саудовской Аравии

14 февраля, 03:40 • 72046 просмотра
Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать

Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать

04:50 • 108385 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 188306 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 197256 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 241860 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 237191 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 245986 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

09:08 • 14347 просмотра
Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

13 февраля, 16:38 • 113096 просмотра
Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

13 февраля, 16:24 • 111870 просмотра
В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

13 февраля, 14:42 • 113673 просмотра
Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

13 февраля, 09:11 • 153967 просмотра
Актуальное
Министр энергетики обратился в МАГАТЭ из-за атаки рф на ЧАЭС

Министр энергетики обратился в МАГАТЭ из-за атаки рф на ЧАЭС

Киев  •  УНН

 • 1816 просмотра

Read in English

Герман Галущенко призвал МАГАТЭ активизировать международные меры для прекращения российских атак на ядерные объекты. Минэнерго сообщило о деталях ночной вражеской атаки на арку укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к МАГАТЭ с требованием активизировать международные меры для прекращения российских атак на ядерные объекты из-за атаки России на арку укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС, о чем сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Украина призывает срочно активизировать усилия мирового сообщества на беспрецедентный акт российского ядерного терроризма. Атака на арку укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС представляет угрозу всему континенту

- отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Министерство энергетики сообщило МАГАТЭ о деталях ночной атаки России на арку укрытия 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС и «призвало международное сообщество активизировать меры, чтобы заставить рф прекратить террористические удары по ядерным объектам».

МАГАТЭ подтвердило ночной взрыв и пожар на ЧАЭС14.02.25, 09:31 • 18930 просмотров

Украина подчеркивает, что удары рф по критической энергетической инфраструктуре, в частности ядерных объектах, недопустимы. Любое повреждение защитных барьеров, систем электроснабжения или мониторингового оборудования может повлечь серьезные последствия не только для Украины, но и для всего региона.

Напомним 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что российская атака на укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС является террористическим актом и призвал партнеров ввести жесткие санкции против ядерной отрасли рф.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

Обратиться по вопросам размещения рекламы