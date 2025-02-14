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Міністр енергетики звернувся до МАГАТЕ через атаку рф на ЧАЕС

Міністр енергетики звернувся до МАГАТЕ через атаку рф на ЧАЕС

Київ • УНН

 • 32687 перегляди

Герман Галущенко закликав МАГАТЕ активізувати міжнародні заходи для припинення російських атак на ядерні об'єкти. Міненерго повідомило про деталі нічної ворожої атаки на арку укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до МАГАТЕ з вимогою активізувати міжнародні заходи для припинення російських атак на ядерні об’єкти через атаку росії на арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС, про що повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Україна закликає терміново активізувати зусилля світової спільноти на безпрецедентний акт російського ядерного тероризму. Атака на арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС становить загрозу всьому континенту

- зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністерство енергетики повідомило МАГАТЕ про деталі нічної атаки росії на арку укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС та "закликало міжнародну спільноту активізувати заходи, щоб змусити рф припинити терористичні удари по ядерних об’єктах".

МАГАТЕ підтвердило нічний вибух та пожежу на ЧАЕС 14.02.25, 09:31 • 33516 переглядiв

Україна підкреслює, що удари рф по критичній енергетичній інфраструктурі, зокрема ядерних об’єктах, є неприпустимими. Будь-яке пошкодження захисних бар’єрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може спричинити серйозні наслідки не лише для України, а й для всього регіону.

Нагадаємо 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російська атака на укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС є терористичним актом і закликав партнерів запровадити жорсткі санкції проти ядерної галузі рф.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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