Міністр енергетики звернувся до МАГАТЕ через атаку рф на ЧАЕС
Київ • УНН
Герман Галущенко закликав МАГАТЕ активізувати міжнародні заходи для припинення російських атак на ядерні об'єкти. Міненерго повідомило про деталі нічної ворожої атаки на арку укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС.
Міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до МАГАТЕ з вимогою активізувати міжнародні заходи для припинення російських атак на ядерні об’єкти через атаку росії на арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС, про що повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.
Україна закликає терміново активізувати зусилля світової спільноти на безпрецедентний акт російського ядерного тероризму. Атака на арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС становить загрозу всьому континенту
Міністерство енергетики повідомило МАГАТЕ про деталі нічної атаки росії на арку укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС та "закликало міжнародну спільноту активізувати заходи, щоб змусити рф припинити терористичні удари по ядерних об’єктах".
МАГАТЕ підтвердило нічний вибух та пожежу на ЧАЕС 14.02.25, 09:31 • 33516 переглядiв
Україна підкреслює, що удари рф по критичній енергетичній інфраструктурі, зокрема ядерних об’єктах, є неприпустимими. Будь-яке пошкодження захисних бар’єрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може спричинити серйозні наслідки не лише для України, а й для всього регіону.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російська атака на укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС є терористичним актом і закликав партнерів запровадити жорсткі санкції проти ядерної галузі рф.