Міністр енергетики звернувся до МАГАТЕ через атаку рф на ЧАЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до МАГАТЕ з вимогою активізувати міжнародні заходи для припинення російських атак на ядерні об’єкти через атаку росії на арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС, про що повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Україна закликає терміново активізувати зусилля світової спільноти на безпрецедентний акт російського ядерного тероризму. Атака на арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС становить загрозу всьому континенту - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністерство енергетики повідомило МАГАТЕ про деталі нічної атаки росії на арку укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС та "закликало міжнародну спільноту активізувати заходи, щоб змусити рф припинити терористичні удари по ядерних об’єктах".

МАГАТЕ підтвердило нічний вибух та пожежу на ЧАЕС

Україна підкреслює, що удари рф по критичній енергетичній інфраструктурі, зокрема ядерних об’єктах, є неприпустимими. Будь-яке пошкодження захисних бар’єрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може спричинити серйозні наслідки не лише для України, а й для всього регіону.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російська атака на укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС є терористичним актом і закликав партнерів запровадити жорсткі санкції проти ядерної галузі рф.