Шмигаль закликає партнерів запровадити рішучі санкції проти ядерної галузі рф

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російська атака на укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС є терористичним актом і закликав партнерів запровадити жорсткі санкції проти ядерної галузі рф, передає УНН.

Цей терористичний акт вкотре демонструє жорстокість кремля і його байдужість до людських життів. Удар по укриттю, яке береже від радіаційної загрози, це виклик усьому світу. Ворог розуміє лише силу. Тому закликаємо партнерів запровадити рішучі санкції проти росії, зокрема її ядерної галузі. Маємо максимально ослабити агресора - сказав Шмигаль.

Нагадаємо

14 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

Після російського удару по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС радіаційний фон залишається в нормі.