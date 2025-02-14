ДСНС: радіаційний фон на Чорнобильській АЕС у нормі

Після російського удару по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС радіаційний фон залишається в нормі, повідомили вранці п'ятниці в ДСНС, передає УНН.

"Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Як вказали в ДСНС, моніторинг радіаційного фону триває.

"Ситуація під контролем. Слідкуйте за офіційними повідомленнями!", - додали в ДСНС.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.