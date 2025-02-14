ГСЧС: радиационный фон на Чернобыльской АЭС в норме

После российского удара по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС радиационный фон остается в норме, сообщили утром пятницы в ГСЧС, передает УНН.

"После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений", - говорится в сообщении ГСЧС.

Как указали в ГСЧС, мониторинг радиационного фона продолжается.

"Ситуация под контролем. Следите за официальными сообщениями!", - добавили в ГСЧС.

Ранее

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС, пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что на Чернобыльской АЭС в ночь 14 февраля прогремел взрыв над саркофагом, который защищает остатки реактора № 4, в результате чего загорелся пожар.