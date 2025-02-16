МАГАТЕ зробило заяву з приводу удару російського дрона по ЧАЕС

ukenru
15 березня, 19:03 • 120049 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180546 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145475 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137347 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116561 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107495 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102865 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140278 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133911 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128018 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 28437 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 29871 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 39685 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 27110 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 31284 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 140296 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 139310 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273461 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302332 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 238224 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 5495 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 54115 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111008 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133914 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116361 перегляди
Актуальне
МАГАТЕ зробило заяву з приводу удару російського дрона по ЧАЕС

МАГАТЕ зробило заяву з приводу удару російського дрона по ЧАЕС

Київ • УНН

 • 103946 перегляди

Після удару російського безпілотника по конфайнменту ЧАЕС експерти МАГАТЕ виявили значні пошкодження, включаючи отвір 6 метрів. Рівень радіації на об'єкті залишається незмінним.

Міжнародне агентство з атомної енергії зробило заяву з приводу наслідків удару російського безпілотника по конфайнменту на ЧАЕС, зазначивши, що, незважаючи на значні пошкодження, рівень радіації на об'єкті не змінився. Про це інформує УНН з посиланням на сайт МАГАТЕ.

Деталі

В суботу, 15 лютого генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що українські пожежники працюють цілодобово.

Українські пожежники цілодобово працювали в морозну погоду, щоб повністю загасити невеликі пожежі, які все ще тліють після п'ятничного удару безпілотника по будівлі, що містить залишки реактора, зруйнованого під час аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році

- заявив Гроссі.

Зазначається, що команда МАГАТЕ, яка базується на місці події, отримала необмежений доступ до місця вибуху і провела детальний огляд для оцінки пошкоджень об'єкту, арку якого атакував російський дрон.

Незважаючи на значні збитки, завдані ударом дрону, група МАГАТЕ була поінформована, що рівень радіації на об'єкті не змінився. Це також підтвердили власні виміри групи, які показали нормальні значення потужності дози поблизу НБК у порівнянні з тими, що МАГАТЕ зафіксувало з моменту встановлення постійної присутності на об'єкті трохи більше двох років тому

- йдеться у дописі агенства.

"Це, безумовно, був дуже серйозний інцидент, коли безпілотник влучив у велику захисну споруду на великому ядерному об'єкті і пошкодив її. Як я неодноразово заявляв під час цієї руйнівної війни, напад на ядерний об'єкт – це абсолютна неприпустимість, цього ніколи не повинно статися", - сказав Гроссі.

Це викликає особливе занепокоєння, оскільки ми також спостерігаємо зростання військової активності в районі Запорізької атомної електростанції. МАГАТЕ, як і раніше, прагне робити все можливе, щоб допомогти запобігти ядерній аварії. Судячи з останніх подій, ядерна безпека залишається під великою загрозою

- додав директор Міжнародного агентства з атомної енергії.

МАГАТЕ зафіксувала, що від удару безпілотника і подальшої пожежі постраждала значна територія.

Крім того, команда агенства підтвердила, що як зовнішнє, так і внутрішнє облицювання арки об’єкта було пошкоджене, в результаті чого утворився отвір діаметром приблизно шість метрів, а також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі.

Однак, схоже, що несучі балки конструкції не зазнали значних пошкоджень, – додають у заяві.

Команді МАГАТЕ також показали деякі уламки безпілотника, що залишилися на місці події, в тому числі частини крил. Пошкоджений безпілотник українські фахівці вилучили і відвезли для подальшого аналізу

- пише МАГАТЕ

Команду поінформували, що завод планує встановити додаткові датчики для вимірювання потужності дози та концентрації аерозолів поблизу зони, що зазнала впливу безпілотника. Однак цього завдання не можна виконати до повної ліквідації решти пожеж, щоб уникнути пошкодження датчиків.

Нагадаємо

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

Міністр енергетики звернувся до МАГАТЕ через атаку рф на ЧАЕС14.02.25, 10:29 • 32687 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
rafael-hrossiРафаель Гроссі
mizhnarodne-ahentstvo-z-atomnoi-enerhiiМіжнародне агентство з атомної енергії
zaporizka-atomna-elektrostantsiiaЗапорізька атомна електростанція
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами