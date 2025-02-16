МАГАТЕ зробило заяву з приводу удару російського дрона по ЧАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії зробило заяву з приводу наслідків удару російського безпілотника по конфайнменту на ЧАЕС, зазначивши, що, незважаючи на значні пошкодження, рівень радіації на об'єкті не змінився. Про це інформує УНН з посиланням на сайт МАГАТЕ.

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В суботу, 15 лютого генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що українські пожежники працюють цілодобово.

Українські пожежники цілодобово працювали в морозну погоду, щоб повністю загасити невеликі пожежі, які все ще тліють після п'ятничного удару безпілотника по будівлі, що містить залишки реактора, зруйнованого під час аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році - заявив Гроссі.

Зазначається, що команда МАГАТЕ, яка базується на місці події, отримала необмежений доступ до місця вибуху і провела детальний огляд для оцінки пошкоджень об'єкту, арку якого атакував російський дрон.

Незважаючи на значні збитки, завдані ударом дрону, група МАГАТЕ була поінформована, що рівень радіації на об'єкті не змінився. Це також підтвердили власні виміри групи, які показали нормальні значення потужності дози поблизу НБК у порівнянні з тими, що МАГАТЕ зафіксувало з моменту встановлення постійної присутності на об'єкті трохи більше двох років тому - йдеться у дописі агенства.

"Це, безумовно, був дуже серйозний інцидент, коли безпілотник влучив у велику захисну споруду на великому ядерному об'єкті і пошкодив її. Як я неодноразово заявляв під час цієї руйнівної війни, напад на ядерний об'єкт – це абсолютна неприпустимість, цього ніколи не повинно статися", - сказав Гроссі.

Це викликає особливе занепокоєння, оскільки ми також спостерігаємо зростання військової активності в районі Запорізької атомної електростанції. МАГАТЕ, як і раніше, прагне робити все можливе, щоб допомогти запобігти ядерній аварії. Судячи з останніх подій, ядерна безпека залишається під великою загрозою - додав директор Міжнародного агентства з атомної енергії.

МАГАТЕ зафіксувала, що від удару безпілотника і подальшої пожежі постраждала значна територія.

Крім того, команда агенства підтвердила, що як зовнішнє, так і внутрішнє облицювання арки об’єкта було пошкоджене, в результаті чого утворився отвір діаметром приблизно шість метрів, а також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі.

Однак, схоже, що несучі балки конструкції не зазнали значних пошкоджень, – додають у заяві.

Команді МАГАТЕ також показали деякі уламки безпілотника, що залишилися на місці події, в тому числі частини крил. Пошкоджений безпілотник українські фахівці вилучили і відвезли для подальшого аналізу - пише МАГАТЕ

Команду поінформували, що завод планує встановити додаткові датчики для вимірювання потужності дози та концентрації аерозолів поблизу зони, що зазнала впливу безпілотника. Однак цього завдання не можна виконати до повної ліквідації решти пожеж, щоб уникнути пошкодження датчиків.

Нагадаємо

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

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