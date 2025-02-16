DeepState: оккупанты продвинулись сразу в шести населенных пунктах на востоке Украины
Киев • УНН
DeepState сообщает о продвижении российских войск возле Улаклов, Нового Комара, Преображенки, в Запорожье, Андреевке и Новоочеретоватом. По данным аналитиков, 15 февраля стал самым тяжелым днем 2025 года на фронте.
российские захватчики продвинулись в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Об этом информируют аналитики мониторингового проекта DeepState, передает УНН.
Детали
В ночь на 16 февраля OSINT-проект DeepState обновил интерактивную онлайн карту боевых действий в Украине.
Враг продвинулся возле Улаклов, Нового Комара, Преображенки, в Запорожье, Андреевке и Новоочеретоватом
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