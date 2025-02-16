россия атаковала Николаев "Шахедами": возник пожар, есть пострадавший
Киев • УНН
российские дроны атаковали Николаев в ночь на 16 февраля, вызвав пожар и ранения одного человека. Коммунальные службы города проводят обследование территории для ликвидации последствий атаки.
В ночь на 16 февраля россия атаковала "Шахедами" город Николаев, в результате чего возник пожар. Городские власти сообщили о повреждениях и пострадавшем. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы председателя Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Виталия Кима и мэра Николаева Александра Сенкевича.
Детали
В воскресенье, 16 февраля, в 00:34 Виталий Ким сообщил о воздушной тревоге в Николаевской области.
В 02:13 глава Николаевской ОГА написал, что в результате вражеской атаки возник пожар, пострадал человек.
По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, коммунальные службы начали обследование территории для фиксации и ликвидации последствий атаки.
Напомним
На фронте зафиксировано рекордное количество атак в 2025 году - 250 боевых столкновений за сутки. Основная активность противника наблюдалась на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлениях.
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