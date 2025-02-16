россия атаковала Николаев "Шахедами": возник пожар, есть пострадавший

ukenru
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 90092 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 107598 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 112594 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 113653 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 172052 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 247241 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 170767 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 162419 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 141981 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 127021 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара дрона по ЧАЭС, радиационная ситуация под контролем - Минприроды

Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара дрона по ЧАЭС, радиационная ситуация под контролем - Минприроды

15 февраля, 15:38 • 39976 просмотра
Штраф 1500 евро за купальник: новые правила для туристов в Португалии

Штраф 1500 евро за купальник: новые правила для туристов в Португалии

15 февраля, 15:53 • 31933 просмотра
В Украине упростили воинский учет для людей с инвалидностью: что изменится

В Украине упростили воинский учет для людей с инвалидностью: что изменится

15 февраля, 17:31 • 39778 просмотра
Макрон созывает срочный саммит ЕС из-за заявлений Трампа

Макрон созывает срочный саммит ЕС из-за заявлений Трампа

15 февраля, 17:49 • 38943 просмотра
Команда Трампа отправилась в Саудовскую Аравию для проведения мирных переговоров

Команда Трампа отправилась в Саудовскую Аравию для проведения мирных переговоров

20:05 • 30524 просмотра
публикации
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 137655 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 247241 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 191639 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 194812 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 270840 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 90092 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 111562 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 139796 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 138305 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

14 февраля, 10:16 • 143923 просмотра
Актуальное
россия атаковала Николаев "Шахедами": возник пожар, есть пострадавший

россия атаковала Николаев "Шахедами": возник пожар, есть пострадавший

Киев  •  УНН

 • 1674 просмотра

Read in English

российские дроны атаковали Николаев в ночь на 16 февраля, вызвав пожар и ранения одного человека. Коммунальные службы города проводят обследование территории для ликвидации последствий атаки.

В ночь на 16 февраля россия атаковала "Шахедами" город Николаев, в результате чего возник пожар. Городские власти сообщили о повреждениях и пострадавшем. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы председателя Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Виталия Кима и мэра Николаева Александра Сенкевича.

Детали

В воскресенье, 16 февраля, в 00:34 Виталий Ким сообщил о воздушной тревоге в Николаевской области.

В 02:13 глава Николаевской ОГА написал, что в результате вражеской атаки возник пожар, пострадал человек.

Image

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, коммунальные службы начали обследование территории для фиксации и ликвидации последствий атаки.

Напомним

На фронте зафиксировано рекордное количество атак в 2025 году - 250 боевых столкновений за сутки. Основная активность противника наблюдалась на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлениях.

Агрессор атаковал пять громад Днепропетровщины: что повреждено14.02.25, 21:17 • 40073 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
nikolaevНиколаев

Обратиться по вопросам размещения рекламы