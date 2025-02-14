Агрессор атаковал пять громад Днепропетровщины: что повреждено
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли Никополь и четыре громады Днепропетровской области дронами и артиллерией. Повреждены админздание, жилые дома, газопровод и ЛЭП, пострадавших нет.
В течение дня враг неоднократно открывал огонь по Днепропетровщине, нанося удары дронами и артиллерией. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Согласно информации, под прицелом оказались Никополь, а также громады Мировская, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская.
Последствия обстрелов: разрушено административное здание, повреждены многоэтажка, три частных дома и несколько хозяйственных построек, одна из которых загорелась. Кроме того, осколки и взрывная волна повредили автомобиль, а также задели газопровод и линию электропередач.
К счастью, среди местных жителей пострадавших нет.
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