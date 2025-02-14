Агрессор атаковал пять громад Днепропетровщины: что повреждено

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Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 113072 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 146741 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 125568 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 124898 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 117929 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 113145 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 113500 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 110284 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 141850 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 145217 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

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Агрессор атаковал пять громад Днепропетровщины: что повреждено

Агрессор атаковал пять громад Днепропетровщины: что повреждено

Киев  •  УНН

 • 11927 просмотра

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Оккупанты обстреляли Никополь и четыре громады Днепропетровской области дронами и артиллерией. Повреждены админздание, жилые дома, газопровод и ЛЭП, пострадавших нет.

В течение дня враг неоднократно открывал огонь по Днепропетровщине, нанося удары дронами и артиллерией. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Согласно информации, под прицелом оказались Никополь, а также громады Мировская, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская. 

Последствия обстрелов: разрушено административное здание, повреждены многоэтажка, три частных дома и несколько хозяйственных построек, одна из которых загорелась. Кроме того, осколки и взрывная волна повредили автомобиль, а также задели газопровод и линию электропередач. 

К счастью, среди местных жителей пострадавших нет.

В Днепре ввели экстренные отключения света11.02.25, 17:49 • 29403 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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