Агресор атакував п'ять громад Дніпропетровщини: що пошкоджено

Упродовж дня ворог неодноразово відкривав вогонь по Дніпропетровщині, завдаючи ударів дронами та артилерією. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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Згідно з інформацією, під прицілом опинилися Нікополь, а також громади Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська.

Наслідки обстрілів: зруйновано адміністративну будівлю, пошкоджено багатоповерхівку, три приватні будинки та кілька господарських споруд, одна з яких зайнялася. Окрім того, уламки та вибухова хвиля пошкодили автомобіль, а також зачепили газопровід і лінію електропередач.

На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих немає.

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