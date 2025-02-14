Агресор атакував п'ять громад Дніпропетровщини: що пошкоджено
Київ • УНН
Окупанти обстріляли Нікополь та чотири громади Дніпропетровської області дронами й артилерією. Пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки, газопровід та ЛЕП, постраждалих немає.
Упродовж дня ворог неодноразово відкривав вогонь по Дніпропетровщині, завдаючи ударів дронами та артилерією. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Згідно з інформацією, під прицілом опинилися Нікополь, а також громади Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська.
Наслідки обстрілів: зруйновано адміністративну будівлю, пошкоджено багатоповерхівку, три приватні будинки та кілька господарських споруд, одна з яких зайнялася. Окрім того, уламки та вибухова хвиля пошкодили автомобіль, а також зачепили газопровід і лінію електропередач.
На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих немає.
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