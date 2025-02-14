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15 березня, 19:03 • 118545 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176752 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143850 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135841 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115710 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107122 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102634 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139015 перегляди

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14 березня, 19:57 • 133519 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Агресор атакував п'ять громад Дніпропетровщини: що пошкоджено

Агресор атакував п'ять громад Дніпропетровщини: що пошкоджено

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 • 43281 перегляди

Окупанти обстріляли Нікополь та чотири громади Дніпропетровської області дронами й артилерією. Пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки, газопровід та ЛЕП, постраждалих немає.

Упродовж дня ворог неодноразово відкривав вогонь по Дніпропетровщині, завдаючи ударів дронами та артилерією. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, під прицілом опинилися Нікополь, а також громади Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська. 

Наслідки обстрілів: зруйновано адміністративну будівлю, пошкоджено багатоповерхівку, три приватні будинки та кілька господарських споруд, одна з яких зайнялася. Окрім того, уламки та вибухова хвиля пошкодили автомобіль, а також зачепили газопровід і лінію електропередач. 

На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих немає.

У Дніпрі запровадили екстрені відключення світла11.02.25, 17:49 • 30578 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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