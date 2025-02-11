У Дніпрі запровадили екстрені відключення світла
Київ • УНН
Через пошкодження розподільчих мереж після ворожого обстрілу у Дніпрі відбуваються екстрені відключення електроенергії. Обладнання потребує термінового ремонту, повідомив гендиректор YASNO.
Гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що у Дніпрі діють екстрені відключення світла через останній обстріл ворога, передає УНН.
Дніпро, у вас екстрені. Після останнього обстрілу через пошкодження розподільчих мереж ОСР потрібно вивести обладнання в ремонт
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