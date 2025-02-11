У Дніпрі запровадили екстрені відключення світла

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що у Дніпрі діють екстрені відключення світла через останній обстріл ворога, передає УНН.

Дніпро, у вас екстрені. Після останнього обстрілу через пошкодження розподільчих мереж ОСР потрібно вивести обладнання в ремонт - написав Коваленко.

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