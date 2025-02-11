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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 130606 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189296 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 152411 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141933 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119372 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108627 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103129 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 148969 перегляди

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У Дніпрі запровадили екстрені відключення світла

У Дніпрі запровадили екстрені відключення світла

Київ • УНН

 • 30579 перегляди

Через пошкодження розподільчих мереж після ворожого обстрілу у Дніпрі відбуваються екстрені відключення електроенергії. Обладнання потребує термінового ремонту, повідомив гендиректор YASNO.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що у Дніпрі діють екстрені відключення світла через останній обстріл ворога, передає УНН.

Дніпро, у вас екстрені. Після останнього обстрілу через пошкодження розподільчих мереж ОСР потрібно вивести обладнання в ремонт 

- написав Коваленко.

Нагадаємо 

Сьогодні вранці НЕК Укренерго застосовувало аварійні відключення електроенергії.

Укренерго анонсує обмеження потужності для бізнесу 12 лютого: графік та причини11.02.25, 17:27 • 28537 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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