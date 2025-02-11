В Днепре ввели экстренные отключения света
Киев • УНН
Из-за повреждения распределительных сетей после вражеского обстрела в Днепре происходят экстренные отключения электроэнергии. Оборудование требует срочного ремонта, сообщил гендиректор YASNO.
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Днепре действуют экстренные отключения света из-за последнего обстрела врага, передает УНН.
Днепр, у вас экстренные. После последнего обстрела из-за повреждения распределительных сетей ОСР нужно вывести оборудование в ремонт
Напомним
Сегодня утром НЭК Укрэнерго применяло аварийные отключения электроэнергии.
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