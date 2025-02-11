Укрэнерго анонсирует ограничение мощности для бизнеса 12 февраля: график и причины

Завтра, 12 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

По данным компаний, время применения ограничений:

- 07:00 - 11:00

- 15:00 - 21:00

В Укрэнерго отметили, что отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов вследствие российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование