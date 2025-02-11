Укрэнерго анонсирует ограничение мощности для бизнеса 12 февраля: график и причины
Киев • УНН
Завтра для промышленности и бизнеса применят ограничения мощности с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00. Причиной является повреждение энергообъектов в результате российских атак.
Завтра, 12 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
По данным компаний, время применения ограничений:
- 07:00 - 11:00
- 15:00 - 21:00
В Укрэнерго отметили, что отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов вследствие российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование
Утренние аварийные отключения электроэнергии уже отменены - Укрэнерго11.02.25, 10:59 • 19991 просмотр