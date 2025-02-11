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Утренние аварийные отключения электроэнергии уже отменены - Укрэнерго

Утренние аварийные отключения электроэнергии уже отменены - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 2316 просмотра

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Аварийные отключения электроэнергии, которые были применены утром, уже отменены. Укрэнерго подчеркивает необходимость продолжать экономное потребление электроэнергии.

Утренние аварийные отключения электроэнергии уже отменены, необходимость бережливого потребления сохраняется, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Из-за ночных и утренних ракетных атак на объекты энергетики - утром вынужденно были применены аварийные отключения электроэнергии. Сейчас, после стабилизации ситуации в энергосистеме, аварийные отключения были отменены. Все обесточенные потребители будут подключены в ближайшее время

- сообщили в Укрэнерго.

При этом, как указано, "потребление электроэнергии продолжает расти".

Сегодня, 11 февраля, по состоянию на 6:00, его уровень был на 4% выше, чем в это же время предыдущего дня. "Причина таких изменений - установление морозной погоды на всей территории Украины и традиционный рост потребления в начале рабочей недели", - пояснили в Укрэнерго.

Сообщается, что для сбалансирования энергосистемы - сегодня с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Для бытовых потребителей меры по ограничению потребления пока не применяются. Однако, есть необходимость в очень бережливом потреблении электроэнергии в течение суток. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно. По возможности - перенесите использование мощной техники на ночные часы

- отметили в Укрэнерго.

И подчеркнули: ситуация в энергосистеме может меняться.

Нафтогаз: из-за атаки рф есть повреждения производственных мощностей в Полтавской области11.02.25, 09:29 • 13463 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго

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