Утренние аварийные отключения электроэнергии уже отменены - Укрэнерго

Утренние аварийные отключения электроэнергии уже отменены, необходимость бережливого потребления сохраняется, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Из-за ночных и утренних ракетных атак на объекты энергетики - утром вынужденно были применены аварийные отключения электроэнергии. Сейчас, после стабилизации ситуации в энергосистеме, аварийные отключения были отменены. Все обесточенные потребители будут подключены в ближайшее время

При этом, как указано, "потребление электроэнергии продолжает расти".

Сегодня, 11 февраля, по состоянию на 6:00, его уровень был на 4% выше, чем в это же время предыдущего дня. "Причина таких изменений - установление морозной погоды на всей территории Украины и традиционный рост потребления в начале рабочей недели", - пояснили в Укрэнерго.

Сообщается, что для сбалансирования энергосистемы - сегодня с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Для бытовых потребителей меры по ограничению потребления пока не применяются. Однако, есть необходимость в очень бережливом потреблении электроэнергии в течение суток. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно. По возможности - перенесите использование мощной техники на ночные часы