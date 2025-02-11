Нафтогаз: из-за атаки рф есть повреждения производственных мощностей на Полтавщине, идет работа для стабилизации газоснабжения
Киев • УНН
В результате российской атаки повреждены производственные объекты Группы Нафтогаз в Полтавской области. Компания принимает меры для стабилизации газоснабжения в регионе, пострадавших нет.
Производственные мощности Группы Нафтогаз в Полтавской области повреждены в результате вражеской атаки российских войск на энергетические объекты, компания принимает меры для стабилизации газоснабжения в регионе, сообщили в Нафтогазе во вторник в Telegram, пишет УНН.
Враг совершил очередную массированную атаку на объекты энергетики. Повреждения получили производственные мощности Группы Нафтогаз в Полтавской области. К счастью, обошлось без пострадавших. Группа Нафтогаз принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области
«Несмотря на все вызовы, продолжаем работать для поддержания энергетической устойчивости страны», - отметил руководитель Группы Нафтогаз Роман Чумак.
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