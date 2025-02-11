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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нафтогаз: из-за атаки рф есть повреждения производственных мощностей на Полтавщине, идет работа для стабилизации газоснабжения

Нафтогаз: из-за атаки рф есть повреждения производственных мощностей на Полтавщине, идет работа для стабилизации газоснабжения

Киев  •  УНН

 • 3080 просмотра

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В результате российской атаки повреждены производственные объекты Группы Нафтогаз в Полтавской области. Компания принимает меры для стабилизации газоснабжения в регионе, пострадавших нет.

Производственные мощности Группы Нафтогаз в Полтавской области повреждены в результате вражеской атаки российских войск на энергетические объекты, компания принимает меры для стабилизации газоснабжения в регионе, сообщили в Нафтогазе во вторник в Telegram, пишет УНН.

Враг совершил очередную массированную атаку на объекты энергетики. Повреждения получили производственные мощности Группы Нафтогаз в Полтавской области. К счастью, обошлось без пострадавших. Группа Нафтогаз принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области

- сообщили в компании.

«Несмотря на все вызовы, продолжаем работать для поддержания энергетической устойчивости страны», - отметил руководитель Группы Нафтогаз Роман Чумак.

Ракетный удар по Полтавщине: 9 населенных пунктов остались без газа11.02.25, 07:47 • 19954 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
naftogazНафтогаз
poltavaПолтава

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