Ракетный удар по Полтавщине: 9 населенных пунктов остались без газа
Киев • УНН
В результате ракетного удара по энергетической инфраструктуре Миргородского района прекращено газоснабжение в 9 населенных пунктах. Разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
На Полтавщине ракетный удар оставил без газа несколько населенных пунктов. Об этом сообщает Полтавская ОГА, передает УНН.
Детали
Очередной обстрел нанес ущерб энергетической инфраструктуре Миргородского района Полтавской области. В результате атаки без газоснабжения остались девять населенных пунктов.
По предварительной информации, разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет.
Жителей области призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
В Полтаве раздаются взрывы, вражеские ракеты приближаются с северо-запада11.02.25, 06:52 • 15525 просмотров
Напомним,
Ранее было проинформировано, что в Полтаве прогремел взрыв. Также Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что вражеские войска атаковали энергетические объекты Украины ночью, в частности газовую инфраструктуру. Поэтому из-за угрозы энергосистеме были внедрены аварийные ограничения электроснабжения.
рф нанесла ночной удар по газовой инфраструктуре: в Украине применяют экстренные обесточивания - Галущенко11.02.25, 06:59 • 14091 просмотр