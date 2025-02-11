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рф нанесла ночной удар по газовой инфраструктуре: в Украине применяют экстренные обесточивания - Галущенко

Киев  •  УНН

 • 14151 просмотра

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Вражеские войска атаковали энергетические объекты Украины ночью, в частности газовую инфраструктуру. Из-за угрозы энергосистеме внедряются аварийные ограничения электроснабжения.

Этой ночью российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, нанеся удар по газовым объектам. Об этом сообщает Министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН.

Детали

По состоянию на утро ситуация остается напряженной, а система энергоснабжения находится под угрозой. 

С целью уменьшения рисков для энергосети оператор системы передачи вынужденно внедряет аварийные ограничения электроснабжения. Оценка повреждений будет проведена, как только позволит ситуация с безопасностью. 

Министр энергетики призывает граждан доверять только официальным сообщениям и соблюдать меры безопасности. Пока продолжается угроза - необходимо оставаться в укрытиях.

В Полтаве раздаются взрывы, вражеские ракеты приближаются с северо-запада11.02.25, 06:52 • 15538 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина

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