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15 березня, 19:03 • 129863 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141642 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119148 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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рф завдала нічного удару по газовій інфраструктурі: в Україні застосовують екстрені знеструмлення - Галущенко

Київ • УНН

 • 92154 перегляди

Ворожі війська атакували енергетичні об'єкти України вночі, зокрема газову інфраструктуру. Через загрозу енергосистемі впроваджуються аварійні обмеження електропостачання.

Цієї ночі російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України, завдавши удару по газових об'єктах. Про це повідомляє Міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.

Деталі

Станом на ранок ситуація залишається напруженою, а система енергопостачання перебуває під загрозою. 

З метою зменшення ризиків для енергомережі оператор системи передачі вимушено впроваджує аварійні обмеження електропостачання. Оцінка пошкоджень буде проведена, щойно дозволить ситуація з безпекою. 

Міністр енергетики закликає громадян довіряти лише офіційним повідомленням та дотримуватися заходів безпеки. Поки триває загроза – необхідно залишатися в укриттях.

У Полтаві лунають вибухи, ворожі ракети наближаються з північного заходу11.02.25, 06:52 • 102974 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраїна

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