рф завдала нічного удару по газовій інфраструктурі: в Україні застосовують екстрені знеструмлення - Галущенко

Цієї ночі російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України, завдавши удару по газових об'єктах. Про це повідомляє Міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.

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Станом на ранок ситуація залишається напруженою, а система енергопостачання перебуває під загрозою.

З метою зменшення ризиків для енергомережі оператор системи передачі вимушено впроваджує аварійні обмеження електропостачання. Оцінка пошкоджень буде проведена, щойно дозволить ситуація з безпекою.

Міністр енергетики закликає громадян довіряти лише офіційним повідомленням та дотримуватися заходів безпеки. Поки триває загроза – необхідно залишатися в укриттях.

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