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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129810 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 151860 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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15 березня, 12:52 • 119132 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108575 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Ракетний удар по Полтавщині: 9 населених пунктів залишились без газу

Ракетний удар по Полтавщині: 9 населених пунктів залишились без газу

Київ • УНН

 • 84314 перегляди

Унаслідок ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Миргородського району припинено газопостачання у 9 населених пунктах. Руйнувань цивільної інфраструктури не зафіксовано.

На Полтавщині ракетний удар залишив без газу кілька населених пунктів. Про це повідомляє Полтавська ОВА, передає УНН.

Деталі

Черговий обстріл завдав шкоди енергетичній інфраструктурі Миргородського району Полтавської області. Внаслідок атаки без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів.

За попередньою інформацією, руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури немає. 

Мешканців області закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

У Полтаві лунають вибухи, ворожі ракети наближаються з північного заходу11.02.25, 06:52 • 102974 перегляди

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що в Полтаві прогримів вибух. Також Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ворожі війська атакували енергетичні об'єкти України вночі, зокрема газову інфраструктуру. Відтак через загрозу енергосистемі були впроваджені аварійні обмеження електропостачання.

рф завдала нічного удару по газовій інфраструктурі: в Україні застосовують екстрені знеструмлення - Галущенко11.02.25, 06:59 • 92154 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраїна
poltavaПолтава

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