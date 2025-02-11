Ракетний удар по Полтавщині: 9 населених пунктів залишились без газу

На Полтавщині ракетний удар залишив без газу кілька населених пунктів. Про це повідомляє Полтавська ОВА, передає УНН.

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Черговий обстріл завдав шкоди енергетичній інфраструктурі Миргородського району Полтавської області. Внаслідок атаки без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів.

За попередньою інформацією, руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури немає.

Мешканців області закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

У Полтаві лунають вибухи, ворожі ракети наближаються з північного заходу

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що в Полтаві прогримів вибух. Також Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ворожі війська атакували енергетичні об'єкти України вночі, зокрема газову інфраструктуру. Відтак через загрозу енергосистемі були впроваджені аварійні обмеження електропостачання.

рф завдала нічного удару по газовій інфраструктурі: в Україні застосовують екстрені знеструмлення - Галущенко