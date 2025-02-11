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Нафтогаз: через атаку рф є пошкодження виробничих потужностей на Полтавщині

Нафтогаз: через атаку рф є пошкодження виробничих потужностей на Полтавщині

Київ • УНН

 • 31166 перегляди

Внаслідок російської атаки пошкоджено виробничі об'єкти Групи Нафтогаз у Полтавській області. Компанія вживає заходів для стабілізації газопостачання в регіоні, постраждалих немає.

Виробничі потужності Групи Нафтогаз у Полтавській області пошкоджено внаслідок ворожої атаки російських військ на енергетичні об'єкти, компанія вживає заходів для стабілізації газопостачання в регіоні, повідомили у Нафтогазі у вівторок у Telegram, пише УНН.

Ворог здійснив чергову масовану атаку на обʼєкти енергетики. Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи Нафтогаз у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області

- повідомили у компанії.

"Попри всі виклики, продовжуємо працювати для підтримки енергетичної стійкості країни", – наголосив керівник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Ракетний удар по Полтавщині: 9 населених пунктів залишились без газу11.02.25, 07:47 • 84314 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
naftohazНафтогаз
poltavaПолтава

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