Застосовані вранці аварійні відключення світла вже скасовано - Укренерго

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 • 24313 перегляди

Аварійні відключення світла, які були застосовані вранці, вже скасовані. Укренерго наголошує на необхідності продовжувати ощадливе споживання електроенергії.

Застосовані вранці аварійні відключення електроенергії вже скасовані, необхідність ощадливого споживання зберігається, повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Через нічну та ранкову ракетні атаки на об’єкти енергетики – вранці вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії. Наразі, після стабілізації ситуації в енергосистемі, ГАВ були скасовані. Усі знеструмлені споживачі будуть заживлені найближчим часом

- повідомили в Укренерго.

При цьому, як вказано, "споживання електроенергії продовжує зростає".

Сьогодні, 11 лютого, станом на 6:00, його рівень був на 4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. "Причина таких змін - встановлення морозної погоди на всій території України і традиційне зростання споживання на початку робочого тижня", - пояснили в Укренерго.

Повідомляється, що для збалансування енергосистеми - сьогодні з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. Однак, є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії протягом доби. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. За можливості – перенесіть користування потужною технікою на нічні години

- зазначили в Укренерго.

І наголосили: ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Нафтогаз: через атаку рф є пошкодження виробничих потужностей на Полтавщині11.02.25, 09:29 • 31166 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
ukrenerhoУкренерго

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