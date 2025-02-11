Застосовані вранці аварійні відключення світла вже скасовано - Укренерго

Застосовані вранці аварійні відключення електроенергії вже скасовані, необхідність ощадливого споживання зберігається, повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Через нічну та ранкову ракетні атаки на об’єкти енергетики – вранці вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії. Наразі, після стабілізації ситуації в енергосистемі, ГАВ були скасовані. Усі знеструмлені споживачі будуть заживлені найближчим часом - повідомили в Укренерго.

При цьому, як вказано, "споживання електроенергії продовжує зростає".

Сьогодні, 11 лютого, станом на 6:00, його рівень був на 4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. "Причина таких змін - встановлення морозної погоди на всій території України і традиційне зростання споживання на початку робочого тижня", - пояснили в Укренерго.

Повідомляється, що для збалансування енергосистеми - сьогодні з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. Однак, є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії протягом доби. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. За можливості – перенесіть користування потужною технікою на нічні години - зазначили в Укренерго.

І наголосили: ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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