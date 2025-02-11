Укренерго анонсує обмеження потужності для бізнесу 12 лютого: графік та причини
Київ • УНН
Завтра для промисловості та бізнесу застосують обмеження потужності з 7:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00. Причиною є пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських атак.
Завтра, 12 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу, передає УНН із посиланням на Укренерго.
За даними компаній, час застосування обмежень:
• 07:00 – 11:00
• 15:00 – 21:00
В Укренерго наголосили, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів вналслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання
Застосовані вранці аварійні відключення світла вже скасовано - Укренерго11.02.25, 10:59 • 24313 переглядiв