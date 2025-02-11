Укренерго анонсує обмеження потужності для бізнесу 12 лютого: графік та причини

Завтра, 12 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу, передає УНН із посиланням на Укренерго.

За даними компаній, час застосування обмежень:

• 07:00 – 11:00

• 15:00 – 21:00

В Укренерго наголосили, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів вналслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання - резюмували в компанії.

Застосовані вранці аварійні відключення світла вже скасовано - Укренерго