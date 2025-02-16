На фронті 15 лютого був найважчий день у 2025 році – DeepState

В суботу, 15 лютого на фронті найважчий день у 2025 році, якщо враховувати кількість скоєних російських атак. Про це повідомили аналітики OSINT-проєкту DeepState в своєму Telegram, передає УНН.

На фронті сьогодні був найважчий день у 2025 році - з початку доби 250 бойових зіткнень - йдеться у дописі DeepState.

Зазначається, що згідно з даними ГШ ЗСУ, з початку доби 15 лютого відбулося щонайменше 250 атак ворога. Це ще не остаточні цифри, точні будуть на 8 ранку, але це вже говорить про вкрай значну інтенсивність дій ворога.

"Основна активізація противника була на Покровському, Курахівському та Великоновосільському напрямку", - додали аналітики OSINT-проєкту.

Нагадаємо

Противник значно активізував зусилля на фронті. Загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази, найбільше з них на Покровському напрямку – 67. Про це у вечірньому зведенні 15 лютого повідомив Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ).

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