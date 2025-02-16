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05:23 • 3281 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120597 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181633 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146118 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137925 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116906 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107683 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102955 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140799 перегляди

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На фронті 15 лютого був найважчий день у 2025 році – DeepState

На фронті 15 лютого був найважчий день у 2025 році – DeepState

Київ • УНН

 • 50579 перегляди

На фронті зафіксована рекордна кількість атак у 2025 році - 250 бойових зіткнень за добу. Основна активність противника спостерігалася на Покровському, Курахівському та Великоновосільському напрямках.

В суботу, 15 лютого на фронті найважчий день у 2025 році, якщо враховувати кількість скоєних російських атак. Про це повідомили аналітики OSINT-проєкту DeepState в своєму Telegram, передає УНН.

На фронті сьогодні був найважчий день у 2025 році - з початку доби 250 бойових зіткнень

- йдеться у дописі DeepState.

Зазначається, що згідно з даними ГШ ЗСУ, з початку доби 15 лютого відбулося щонайменше 250 атак ворога. Це ще не остаточні цифри, точні будуть на 8 ранку, але це вже говорить про вкрай значну інтенсивність дій ворога.

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"Основна активізація противника була на Покровському, Курахівському та Великоновосільському напрямку", - додали аналітики OSINT-проєкту.

Нагадаємо

Противник значно активізував зусилля на фронті. Загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази, найбільше з них на Покровському напрямку – 67. Про це у вечірньому зведенні 15 лютого повідомив Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ).

Зеленський: наш план - закінчити цю війну у 2025 році15.02.25, 12:56 • 21372 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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