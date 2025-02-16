На фронте 15 февраля был самый тяжелый день в 2025 году - DeepState

ukenru
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
19:18 • 75942 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 105638 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 110658 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 111921 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 171023 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 245316 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 170313 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 162299 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 141895 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 126965 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мужчина справил нужду на полицейское авто ради хайпа в соцсетях - полиция

Мужчина справил нужду на полицейское авто ради хайпа в соцсетях - полиция

15 февраля, 12:34 • 86539 просмотра
Украина и французская оружейная компания Thales создают совместное предприятие: что это изменит

Украина и французская оружейная компания Thales создают совместное предприятие: что это изменит

15 февраля, 12:40 • 75832 просмотра
Как злоумышленники выманивают ПИН-коды и данные карт: схема обмана на торговых площадках

Как злоумышленники выманивают ПИН-коды и данные карт: схема обмана на торговых площадках

15 февраля, 13:21 • 83939 просмотра
Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара дрона по ЧАЭС, радиационная ситуация под контролем - Минприроды

Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара дрона по ЧАЭС, радиационная ситуация под контролем - Минприроды

15 февраля, 15:38 • 27337 просмотра
В Украине упростили воинский учет для людей с инвалидностью: что изменится

В Украине упростили воинский учет для людей с инвалидностью: что изменится

17:31 • 25579 просмотра
публикации
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 136339 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 245316 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 190625 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 193804 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 269942 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

19:18 • 75953 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 111010 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 139297 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 137821 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

14 февраля, 10:16 • 143484 просмотра
Актуальное
На фронте 15 февраля был самый тяжелый день в 2025 году - DeepState

На фронте 15 февраля был самый тяжелый день в 2025 году - DeepState

Киев  •  УНН

 • 929 просмотра

Read in English

На фронте зафиксировано рекордное количество атак в 2025 году - 250 боевых столкновений за сутки. Основная активность противника наблюдалась на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлениях.

В субботу, 15 февраля на фронте самый тяжелый день в 2025 году, если учитывать количество совершенных российских атак. Об этом сообщили аналитики OSINT-проекта DeepState в своем Telegram, передает УНН.

На фронте сегодня был самый тяжелый день в 2025 году - с начала суток 250 боевых столкновений

- говорится в заметке DeepState.

Отмечается, что согласно данным ГШ ВСУ, с начала суток 15 февраля произошло не менее 250 атак врага. Это еще не окончательные цифры, точные будут на 8 утра, но это уже говорит о крайне значительной интенсивности действий врага.

Image

"Основная активизация противника была на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлении", - добавили аналитики OSINT-проекта.

Напомним

Противник значительно активизировал усилия на фронте. Общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза, больше всего из них на Покровском направлении - 67. Об этом в вечерней сводке 15 февраля сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Зеленский: наш план - закончить эту войну в 2025 году15.02.25, 12:56 • 18331 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы