На фронте 15 февраля был самый тяжелый день в 2025 году - DeepState
Киев • УНН
На фронте зафиксировано рекордное количество атак в 2025 году - 250 боевых столкновений за сутки. Основная активность противника наблюдалась на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлениях.
В субботу, 15 февраля на фронте самый тяжелый день в 2025 году, если учитывать количество совершенных российских атак. Об этом сообщили аналитики OSINT-проекта DeepState в своем Telegram, передает УНН.
На фронте сегодня был самый тяжелый день в 2025 году - с начала суток 250 боевых столкновений
Отмечается, что согласно данным ГШ ВСУ, с начала суток 15 февраля произошло не менее 250 атак врага. Это еще не окончательные цифры, точные будут на 8 утра, но это уже говорит о крайне значительной интенсивности действий врага.
"Основная активизация противника была на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлении", - добавили аналитики OSINT-проекта.
Напомним
Противник значительно активизировал усилия на фронте. Общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза, больше всего из них на Покровском направлении - 67. Об этом в вечерней сводке 15 февраля сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
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