Зеленский: наш план - закончить эту войну в 2025 году

План Украины заключается в завершении войны в 2025 году, при поддержке партнеров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

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"Мы хотим мира, мы работаем над этим, будем готовить гарантии безопасности такими, какие мы их видим, поделимся с Соединенными Штатами. Надеюсь, что они также поделятся своим взглядом, общий подход, это очень важно для нас, для всех европейских партнеров, для ЕС. Плюс Великобритания, которая является нашими важными партнерами", - отметил Президент.

"Поэтому очень важно подготовить все эти вещи в течение следующих месяцев, чтобы поделиться этим с президентом Соединенных Штатов, чтобы найти время на наши совместные встречи, разработать этот совместный план, выложить его на стол перед путиным и сделать все из тех вещей, о которых говорит президент Трамп, что он их может делать. Продолжать санкции, оказывать давление любым образом, каким он хочет, а после этого закончить эту войну в этом году, в 2025 году. Достичь мира в Украине. Вот таков наш план. Этого мы на самом деле хотим и это мы пытаемся сделать", - сказал Зеленский.

При этом Президент подчеркнул: никаких решений об Украине без Украины.

"Украина никогда не примет соглашений, заключенных за нашими спинами и без нашего привлечения. То же правило должно применяться и ко всей Европе... Европа должна быть за столом, когда принимаются решения о Европе", - подчеркнул Глава государства.

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