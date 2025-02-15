Зеленський: наш план - закінчити цю війну у 2025 році

План України полягає у завершенні війни у 2025 році, за підтримки партнерів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

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"Ми хочемо миру, ми працюємо над цим, готуватимемо гарантії безпеки такими, які ми їх бачимо, поділимося з Сполученими Штатами. Сподіваюся, що вони також поділяться своїм поглядом, спільний підхід, це дуже важливий для нас, для всіх європейських партнерів, для ЄС. Плюс Велика Британія, що є нашими важливими партнерами", - зазначив Президент.

"Тому дуже важливо підготувати всі ці речі протягом наступних місяців, щоб поділитися цим з президентом Сполучених Штатів, щоб знайти час на наші спільні зустрічі, розробити цей спільний план, викласти його на стіл перед путіним і зробити все з тих речей, про які каже президент Трамп, що він їх може робити. Продовжувати санкції, чинити тиск будь-яким чином, яким він хоче, а після цього закінчити цю війну цього року, в 2025 році. Досягти миру в Україні. Ось таким є наш план. Оцього ми насправді хочемо і це ми намагаємося зробити", - сказав Зеленський.

При цьому Президент наголосив: жодних рішень про Україну без України.

"Україна ніколи не прийме угод, укладених за нашими спинами і без нашого залучення. Те саме правило має застосовуватись і до всієї Європи... Європа має бути за столом, коли ухвалюються рішення про Європу", - наголосив Глава держави.

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