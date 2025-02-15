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15 березня, 13:08 • 140700 перегляди

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Зеленський: наш план - закінчити цю війну у 2025 році

Київ • УНН

 • 21372 перегляди

Президент України представив на Мюнхенській конференції план досягнення миру в 2025 році. План передбачає співпрацю зі США та партнерами щодо гарантій безпеки та тиску на рф.

План України полягає у завершенні війни у 2025 році, за підтримки партнерів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі 

"Ми хочемо миру, ми працюємо над цим, готуватимемо гарантії безпеки такими, які ми їх бачимо, поділимося з Сполученими Штатами. Сподіваюся, що вони також поділяться своїм поглядом, спільний підхід, це дуже важливий для нас, для всіх європейських партнерів, для ЄС. Плюс Велика Британія, що є нашими важливими партнерами", - зазначив Президент.

"Тому дуже важливо підготувати всі ці речі протягом наступних місяців, щоб поділитися цим з президентом Сполучених Штатів, щоб знайти час на наші спільні зустрічі, розробити цей спільний план, викласти його на стіл перед путіним і зробити все з тих речей, про які каже президент Трамп, що він їх може робити. Продовжувати санкції, чинити тиск будь-яким чином, яким він хоче, а після цього закінчити цю війну цього року, в 2025 році. Досягти миру в Україні. Ось таким є наш план. Оцього ми насправді хочемо і це ми намагаємося зробити", - сказав Зеленський.

При цьому Президент наголосив: жодних рішень про Україну без України.

"Україна ніколи не прийме угод, укладених за нашими спинами і без нашого залучення. Те саме правило має застосовуватись і до всієї Європи... Європа має бути за столом, коли ухвалюються рішення про Європу", - наголосив Глава держави.

Перемовини за участю США, рф будуть складними, всі хочуть вийти переможцями - Зеленський 14.02.25, 14:59 • 27571 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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