росія атакувала Миколаїв "Шахедами": виникла пожежа, є постраждалий

У ніч проти 16 лютого росія атакувала "Шахедами" місто Миколаїв, внаслідок чого виникла пожежа. Міська влада повідомила про пошкодження і потерпілого. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали голови Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) Віталія Кіма та мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

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В неділю, 16 лютого, о 00:34 Віталій Кім повідомив про повітряну тривогу в Миколаївській області.

О 02:13 очільник Миколаївської ОДА написав, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа, постраждала людина.

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкєвича, комунальні служби почали обстеження території для фіксації і ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо

На фронті зафіксована рекордна кількість атак у 2025 році - 250 бойових зіткнень за добу. Основна активність противника спостерігалася на Покровському, Курахівському та Великоновосільському напрямках.

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