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05:23 • 8023 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121536 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182125 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146578 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138247 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117055 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107786 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102967 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141289 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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росія атакувала Миколаїв "Шахедами": виникла пожежа, є постраждалий

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Київ • УНН

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Російські дрони атакували Миколаїв у ніч проти 16 лютого, спричинивши пожежу та поранення однієї людини. Комунальні служби міста проводять обстеження території для ліквідації наслідків атаки.

У ніч проти 16 лютого росія атакувала "Шахедами" місто Миколаїв, внаслідок чого виникла пожежа. Міська влада повідомила про пошкодження і потерпілого. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали голови Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) Віталія Кіма та мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Деталі

В неділю, 16 лютого, о 00:34 Віталій Кім повідомив про повітряну тривогу в Миколаївській області.

О 02:13 очільник Миколаївської ОДА написав, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа, постраждала людина.

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За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкєвича, комунальні служби почали обстеження території для фіксації і ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо

На фронті зафіксована рекордна кількість атак у 2025 році - 250 бойових зіткнень за добу. Основна активність противника спостерігалася на Покровському, Курахівському та Великоновосільському напрямках.

Агресор атакував п'ять громад Дніпропетровщини: що пошкоджено14.02.25, 21:17 • 43281 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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