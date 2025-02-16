DeepState: окупанти просунулися одразу в шести населених пунктах на сході України

російські загарбники просунулися в районі кількох населених пунктів на Донеччині. Про це інформують аналітики моніторингового проєкту DeepState, передає УНН.

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У ніч проти 16 лютого OSINT-проєкт DeepState оновив інтерактивну онлайн мапу бойових дій в Україні.

Ворог просунувся біля Улаклів, Нового Комара, Преображенки, в Запоріжжі, Андріївці та Новоочеретуватому - йдеться у повідомленні.

росіяни штурмували Донеччину, Костянтинопіль частково зачищено - DeepState.