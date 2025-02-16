DeepState: окупанти просунулися одразу в шести населених пунктах на сході України

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15 березня, 19:03 • 119179 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178135 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144302 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136260 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115971 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107216 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102696 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139367 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133626 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127997 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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У ніч проти 16 лютого OSINT-проєкт DeepState оновив інтерактивну онлайн мапу бойових дій в Україні. 

Ворог просунувся біля Улаклів, Нового Комара, Преображенки, в Запоріжжі, Андріївці та Новоочеретуватому

- йдеться у повідомленні.

росіяни штурмували Донеччину, Костянтинопіль частково зачищено - DeepState.16.02.25, 01:24 • 32314 переглядiв

Віта Зеленецька

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