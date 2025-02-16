DeepState: окупанти просунулися одразу в шести населених пунктах на сході України
Київ • УНН
DeepState повідомляє про просування російських військ біля Улаклів, Нового Комара, Преображенки, в Запоріжжі, Андріївці та Новоочеретуватому. За даними аналітиків, 15 лютого став найважчим днем 2025 року на фронті.
російські загарбники просунулися в районі кількох населених пунктів на Донеччині. Про це інформують аналітики моніторингового проєкту DeepState, передає УНН.
Деталі
У ніч проти 16 лютого OSINT-проєкт DeepState оновив інтерактивну онлайн мапу бойових дій в Україні.
Ворог просунувся біля Улаклів, Нового Комара, Преображенки, в Запоріжжі, Андріївці та Новоочеретуватому
росіяни штурмували Донеччину, Костянтинопіль частково зачищено - DeepState.16.02.25, 01:24 • 32314 переглядiв