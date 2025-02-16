росіяни штурмували Донеччину, Костянтинопіль частково зачищено - DeepState.

ukenru
05:23 • 19002 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123649 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183246 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147613 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139046 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117460 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108073 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102999 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142468 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134577 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 44322 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 55203 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 43592 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 45492 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 51453 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 142470 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 141473 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 275349 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 304195 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 240040 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 13223 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 57999 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111628 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134577 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116901 перегляди
Актуальне
росіяни штурмували Донеччину, Костянтинопіль частково зачищено - DeepState.

росіяни штурмували Донеччину, Костянтинопіль частково зачищено - DeepState.

Київ • УНН

 • 32314 перегляди

російські війська проводять штурмові дії в районі Костянтинополя із залученням 20-37 одиниць техніки. На Улакли ворог атакує 8-10 одиницями техніки та закріплюється у східній частині села.

В суботу, 15 лютого ворог проводив штурмові дії в напрямку Костянтинополя та Улаклів на Донеччині. Про це інформує аналітичний OSINT-проєкт DeepState в своєму Telegram, передає УНН.  

Деталі

Аналітики проєкту повідомляють, що з самого ранку суботи, російська техніка розпочала накати на ці населені пункти.

Порахувати точну кількість залученої техніки на Костянтинопіль важко, адже вона варіюється від 20 до 37

- йдеться у дописі.

"Піхота противника розосередилася на південних околицях Костянтинополя, а також у районі лісосмуги біля точки 127.2. Одна ББМ умудрилася проїхати селище і виїхала на дорогу на Багатир, висадила піхоту і була уражена під час відкату", - додали в DeepState.

Костянтинопіль частково зачищено, стабілізаційні дії тривають. Ймовірно, що ворогу не дадуть поки що закріпитися там

- пише OSINT-проєкт.

Зазначається, що на Улакли накат був менший силами від 8 до 10 од. ОВТ, але для ворога більш результативний.

"Зараз кацапська піхота розосередилася в східній частині села та закріплюється. Даний маневр значно утруднює життя підрозділів Сил Оборони, які перебувають східніше", - зауважили аналітики DeepState.

Нагадаємо

В суботу, 15 лютого Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російські війська значно активізували атаки на фронті. Згідно з оеративною інформацією, станом на 22 годину відбулося 250 бойових зіткнень, найбільше з них на Покровському напрямку – 67. У порівнянні з минулою добою загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази.  

На фронті 15 лютого був найважчий день у 2025 році – DeepState15.02.25, 23:20 • 50579 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
donetskДонецьк

Звернутися з питань розміщення реклами