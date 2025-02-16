росіяни штурмували Донеччину, Костянтинопіль частково зачищено - DeepState.
Київ • УНН
російські війська проводять штурмові дії в районі Костянтинополя із залученням 20-37 одиниць техніки. На Улакли ворог атакує 8-10 одиницями техніки та закріплюється у східній частині села.
В суботу, 15 лютого ворог проводив штурмові дії в напрямку Костянтинополя та Улаклів на Донеччині. Про це інформує аналітичний OSINT-проєкт DeepState в своєму Telegram, передає УНН.
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Аналітики проєкту повідомляють, що з самого ранку суботи, російська техніка розпочала накати на ці населені пункти.
Порахувати точну кількість залученої техніки на Костянтинопіль важко, адже вона варіюється від 20 до 37
"Піхота противника розосередилася на південних околицях Костянтинополя, а також у районі лісосмуги біля точки 127.2. Одна ББМ умудрилася проїхати селище і виїхала на дорогу на Багатир, висадила піхоту і була уражена під час відкату", - додали в DeepState.
Костянтинопіль частково зачищено, стабілізаційні дії тривають. Ймовірно, що ворогу не дадуть поки що закріпитися там
Зазначається, що на Улакли накат був менший силами від 8 до 10 од. ОВТ, але для ворога більш результативний.
"Зараз кацапська піхота розосередилася в східній частині села та закріплюється. Даний маневр значно утруднює життя підрозділів Сил Оборони, які перебувають східніше", - зауважили аналітики DeepState.
Нагадаємо
В суботу, 15 лютого Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російські війська значно активізували атаки на фронті. Згідно з оеративною інформацією, станом на 22 годину відбулося 250 бойових зіткнень, найбільше з них на Покровському напрямку – 67. У порівнянні з минулою добою загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази.
На фронті 15 лютого був найважчий день у 2025 році – DeepState15.02.25, 23:20 • 50579 переглядiв