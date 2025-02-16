росіяни штурмували Донеччину, Костянтинопіль частково зачищено - DeepState.

В суботу, 15 лютого ворог проводив штурмові дії в напрямку Костянтинополя та Улаклів на Донеччині. Про це інформує аналітичний OSINT-проєкт DeepState в своєму Telegram, передає УНН.

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Аналітики проєкту повідомляють, що з самого ранку суботи, російська техніка розпочала накати на ці населені пункти.

Порахувати точну кількість залученої техніки на Костянтинопіль важко, адже вона варіюється від 20 до 37 - йдеться у дописі.

"Піхота противника розосередилася на південних околицях Костянтинополя, а також у районі лісосмуги біля точки 127.2. Одна ББМ умудрилася проїхати селище і виїхала на дорогу на Багатир, висадила піхоту і була уражена під час відкату", - додали в DeepState.

Костянтинопіль частково зачищено, стабілізаційні дії тривають. Ймовірно, що ворогу не дадуть поки що закріпитися там - пише OSINT-проєкт.

Зазначається, що на Улакли накат був менший силами від 8 до 10 од. ОВТ, але для ворога більш результативний.

"Зараз кацапська піхота розосередилася в східній частині села та закріплюється. Даний маневр значно утруднює життя підрозділів Сил Оборони, які перебувають східніше", - зауважили аналітики DeepState.

Нагадаємо

В суботу, 15 лютого Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російські війська значно активізували атаки на фронті. Згідно з оеративною інформацією, станом на 22 годину відбулося 250 бойових зіткнень, найбільше з них на Покровському напрямку – 67. У порівнянні з минулою добою загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази.

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