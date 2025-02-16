россияне штурмовали Донецкую область, Константинополь частично зачищен - DeepState.
Киев • УНН
российские войска проводят штурмовые действия в районе Константинополя с привлечением 20-37 единиц техники. На Улаклы враг атакует 8-10 единицами техники и закрепляется в восточной части села.
В субботу, 15 февраля враг проводил штурмовые действия в направлении Константинополя и Улаклов Донецкой области. Об этом информирует аналитический OSINT-проект DeepState в своем Telegram, передает УНН.
Детали
Аналитики проекта сообщают, что с самого утра субботы, российская техника начала накаты на эти населенные пункты.
Посчитать точное количество привлеченной техники на Константинополь трудно, ведь оно варьируется от 20 до 37
"Пехота противника рассредоточилась на южных окраинах Константинополя, а также в районе лесополосы возле точки 127.2. Одна ББМ умудрилась проехать поселок и выехала на дорогу на Багатир, высадила пехоту и была поражена во время отката", - добавили в DeepState.
Константинополь частично зачищен, стабилизационные действия продолжаются. Вероятно, что врагу не дадут пока закрепиться там
Отмечается, что на Улаклы накат был меньше силами от 8 до 10 ед. ВВТ, но для врага более результативный.
"Сейчас кацапская пехота рассредоточилась в восточной части села и закрепляется. Данный маневр значительно затрудняет жизнь подразделений Сил Обороны, которые находятся восточнее", - отметили аналитики DeepState.
Напомним
В субботу, 15 февраля Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что российские войска значительно активизировали атаки на фронте. Согласно оперативной информации, по состоянию на 22 часа произошло 250 боевых столкновений, больше всего из них на Покровском направлении - 67. По сравнению с прошлыми сутками общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза.
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