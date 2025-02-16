Синоптики предупреждают о резком похолодании: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине ожидается значительное похолодание с температурой до -7° и небольшой снег по всей территории, кроме юга. На дорогах прогнозируется гололедица, ветер 5-10 м/с.
Сегодня, 16 февраля, по всей территории Украины синоптики прогнозируют заметное похолодание. Морозная погода продержится в стране по меньшей мере неделю. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, в воскресенье 16 февраля в Украине будет облачно с прояснениями. По всей стране, кроме юга и юго-востока, ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Скорость ветра 5-10 м/с.
Днем ожидается -2°...-7°. В западных, южных областях и в Крыму днем от -4° до +1°.
На Киевщине сегодня будет облачно. Днем местами небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с. Температура по области в течение суток -3°...-8°, а в Киеве будет -4°...-6°.
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