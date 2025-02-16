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Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 105955 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 112864 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 117791 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 118296 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 175065 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Синоптики предупреждают о резком похолодании: прогноз погоды на сегодня

Синоптики предупреждают о резком похолодании: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 3681 просмотра

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В Украине ожидается значительное похолодание с температурой до -7° и небольшой снег по всей территории, кроме юга. На дорогах прогнозируется гололедица, ветер 5-10 м/с.

Сегодня, 16 февраля, по всей территории Украины синоптики прогнозируют заметное похолодание. Морозная погода продержится в стране по меньшей мере неделю. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, в воскресенье 16 февраля в Украине будет облачно с прояснениями. По всей стране, кроме юга и юго-востока, ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Скорость ветра 5-10 м/с.

Днем ожидается -2°...-7°. В западных, южных областях и в Крыму днем от -4° до +1°.

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На Киевщине сегодня будет облачно. Днем местами небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с. Температура по области в течение суток -3°...-8°, а в Киеве будет -4°...-6°.

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля16.02.25, 06:00 • 29733 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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